Most már provokálja is Macron a nemzetállamokat

Döbbenetes beszédet tartott dán egyetemisták előtt Emmanuel Macron. Az egykori bukott szocialista miniszter, jelenlegi francia elnök arról beszélt, hogy már nincsenek igazi dánok, és igazi franciák, csak európaiak. Macron politikai érzékére jellemző, hogy ezt az egyik leginkább EU-ellenes országban mondta, amelynek kormánya most hirdetett harcot a migráció és a párhuzamos társadalmak ellen.

A dán egyetemisták döbbenten hallgatták, amikor Macron arról kezdett elmélkedni, hogy ma már nincsenek igazi dánok, ahogy igazi franciák sem, mert aki igazi dán vagy igazi francia, az már valójában európai. A legjobb példa erre a dán királyi ház, folytatta, hiszen a trónörökös, Frigyes herceg felesége Ausztráliában született. Ami egyrészt igaz, másrészt viszont meglehetősen abszurd példa, figyelembe véve, hogy a trónörökös apja - a királynő férje - francia, nagyanyja svéd, dédanyja pedig német, ahogy ez a királyi dinasztiákban szokás, ennek ellenére senkinek nem jutott eddig eszébe, hogy ezt összefüggésbe hozza a nemzetállamokkal.

Az egykori bukott szocialista miniszterből lett francia elnök ezzel az elmélkedéssel

megint bizonyította a már legendásan rossz politikai érzékét,

abban az országban sikerült ugyanis kemény uniós propagandát előadnia, amely a kutatások szerint az egyik leginkább EU-ellenes ország. A dánok 1992-ben népszavazáson utasították el a maastrichti szerződést, így Brüsszel kénytelen volt jónéhány engedményt tenni. Így például Dánia mind a mai napig nem vezette be az eurót, majd 2015-ben újabb népszavazáson utasították el, hogy részt vegyenek a biztonsági és igazságügyi együttműködésben.

A dánok Brüsszel-ellenességét csak fokozza a migrációs válság, amelynek következtében Dániában is no-go zónák és párhuzamos társadalmak alakultak ki. Ezek egyik jelképe a főváros, Koppenhága egyik negyede, Norrebro, ahol vannak részek, ahol már a lakosok 82 százaléka migráns. Norrebro alvilági bandák folyamatos háborújában él, évente több tucat ember hal meg vagy sebesül meg súlyosan a leszámolásokban.

A dán miniszterelnök Lars Lokke Rassmussen éppen idén hirdetett kemény harcot a migránsbűnözés ellen. Azt ígérte a választóknak, hogy 2030-ig megszüntetik a no-go zónákat és a párhuzamos társadalmakat. A gettóknak el kell tűnniük. Ellenőrizni fogjuk a mozgást. A különösen terhelt környékeken extra keményen fogjuk büntetni a bűnözést

- mondta Rassmussen a dán lapok tudósítása szerint.

Soren Pape Poulsen igazságügy-miniszter ennek megfelelően nem sokkal később be is jelentette, hogy olyan törvényeket vezetnek be, amelyek a migráns gettókban súlyosabban büntetik a bűnözést, mint más területeken. Máshogy nem lehet küzdeni a párhuzamos társadalmak és az alvilági migránsbandák ellen, mondta.

Ebben az országban sikerült tehát Macronnak a nemzetállamokat provokáló beszédet tartani.