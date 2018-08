Mindennapos lett a migránserőszak Nyugat-Európában

A németországi Chemnitzben történt brutális migránstámadás ismét ráirányította a széles közvélemény figyelmét arra, hogy napjainkra gyakorlatilag mindennapossá váltak Nyugat-Európában a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények. Az illegális migráció következtében nemcsak az antiszemita támadások nőttek meg a kontinens nyugati felén, hanem a nemi erőszakok száma is jelentősen megugrott. A legáldatlanabb állapotok Svédországban és Nagy-Britanniában vannak, ahol a migránsok mára gyakorlatilag az alvilág vezetői lettek.

Többezres tüntetések robbantak ki a kelet-németországi Chemnitzben, miután két migráns brutálisan, egyes hírek szerint 25 késszúrással halálra késelt egy német férfit. A német sajtó úgy viselkedik, mintha váratlan események történnének, de csak idő kérdése volt, hogy mikor robban az elhibázott német bevándorláspolitika okozta feszültség. Az elmúlt hónapokban egyre több súlyos bűncselekményt követtek el a migránsok az országban. A chemnitzi eset pedig ismét rávilágított arra, hogy a Nyugat-Európába érkező migránsok szinte naponta követnek el súlyosabbnál súlyosabb bűncselekményeket.

Tombol a nemi erőszak

Legfrissebb hír, hogy egyre növekszik a migránsok aránya az olasz bűnelkövetők között az olaszországi Hume Alapítvány kutatása szerint. Az elmúlt harminc év statisztikáit bemutató elemzés felhívja rá a figyelmet: a migránsok aránya növekedett a gyilkosságot elkövetők, a nemierőszak-tevők és a bántalmazók között is. Nemcsak Olaszországban okoznak óriási problémát a migránsok által elkövetett bűncselekmények, hanem Svédországban is.

A skandináv állam a nemi erőszakok számának tekintetében áll az első helyen, míg világszerte a másodikon az egy főre jutó nemi erőszak számát illetően. Egy most nyilvánosságra hozott felmérés alapján a skandináv államban a nemi erőszak elkövetéséért és nemi erőszak kísérletért elítéltek több mint fele nem svéd állampolgár. A skandináv államba csak az utóbbi 5 évben nagyjából 600 ezer migráns érkezett, az ország lakosságának összesen a 24,1 százaléka született külföldön, vagy rendelkezik bevándorló hátterű szülőkkel.

Lángokban álló külvárosok

Svédországban legutóbb teljes joggal az keltett óriási felháborodást, hogy négy eritreai migráns úgy megerőszakolt egy fogyatékos svéd lányt, hogy utána kórházba kellett szállítani. Ennek ellenére a tetteseket szabadon engedték, mert a hatóságok szerint nincs bizonyíték a nemi erőszakra. Az esküdtek véleménye alapján a lány sérülései nem bizonyítják az erőszakot, mivel a zúzódásokat más módon is szerezhette.

A skandináv államban az elmúlt hetekben az is borzolta a kedélyeket, hogy fekete maszkos fiatalok randalíroztak a városokban. A vandálok több tucat autót gyújtottak fel, és a hatóságok képviselőit megdobálták. Az eset kísértetiesen hasonlított a 2013-as stockholmi migránsok közötti összecsapásokhoz. A tettesek először betörték a kocsik ablakait, majd gyúlékony anyagot dobtak oda be, amit felgyújtottak. Csak Göteborgban 88 autót rongáltak meg.

Szintén Svédországból érkezett az a hír, hogy egy trükkös migráns arra használta fel a 16 millió forint értékű segélyt, hogy visszaköltözzön hazájába, és ott jól éljen. Már a rendőrség is eljárást indított egy 40 éves iraki nő ellen, aki a megalapozott gyanú szerint előre megfontolt módon, kifejezetten jelentős mértékű anyagi haszon jogosulatlan megszerzése érdekében szándékosan megtévesztette a svéd államot, amely így a csaló nőnek több éven át évente 4 millió forintnak megfelelő összeget folyósított szociális segélyként.

De nemcsak Svédországból érkeznek hírek a migránsbűnözésről, hanem Franciaországból is. Az Ouest France regionális újság számolt be róla először, hogy egy nőket korábban sorozatban megerőszakoló migráns megtámadta 68 éves gondozónőjét egy francia börtönben, Caen-ban. A francia közszolgálati televízió úgy tudja, hogy nem egyszerűen a mellét fogdosta és erőszakoskodott az idős asszonnyal, hanem jogi értelemben szexuális erőszakkal próbálkozott. Ők úgy tudják, 70 éves az asszony, aki szabadidejében a caen-i börtönben magányos migránsokat látogatott, hogy legalább valaki bemenjen meglátogatni őket.

Zsidókra vadásznak a migránsok

Egész Franciaországot megdöbbentette az a májusi eset, amikor agyonszúrt, majd felgyújtott egy holokauszttúlélő 85 éves asszonyt egy migráns Párizsban. A megölt idős asszony unokája egy francia izraelita hetilapnak mondta el, hogy azért költözött el Párizsból Izraelbe, mert félt a franciaországi antiszemitizmustól. Nem érezte biztonságban magát saját országában. Azt írta: "a nagymamámat 11-szer megszúrta muszlim szomszédja, akit nagyon jól ismert. Felgyújtotta a lakásunkat. Semmit nem hagyott meg, semmilyen emléket. Se egy levelet, se egy fotót. Semmit. Csak a könnyek maradtak."

Szintén Franciaországban történt, hogy Val-d'Oise-ban, Párizs egyik elővárosában egy francia nő randalírozó részeg fiatalokat próbált csendre inteni, mire törött üvegpalackkal támadtak rá. A nő férje próbálta védeni a feleségét, de a túlerő miatt hamar a földre került, és alaposan megrugdosták. A kerületben a közbiztonság olyan rossz, hogy nemcsak éjjel, de nappal is veszélynek teszi ki magát, aki oda merészkedik.

Val-d'Oise-ban történt, az is, hogy valakire rátámadtak a nyílt utcán, és kitörték az aranyfogát. Az év elején pedig egy békésen sétáló leszbikus párt szidalmaztak és bántalmaztak. 2014-ben pedig az önálló Palesztinát támogató, engedély nélkül megtartott tüntetés zavargásokba torkollott. Körülbelül kétszáz álarcos megtámadta a helyi zsinagógát, és megpróbálta felgyújtani. Amikor ezt a rendőrök megakadályozták, akkor a tömeg egy HÉV-állomáson töltötte ki a haragját, lángoló romhalmazt hagyva maga után.

Kínzás és brutális gyilkosság

Idén márciusban történt, hogy egy Alzheimer-kóros, idős asszonyt kínoztak a drogdíler migránsok Franciaországban. A bűnözők kihasználták, hogy a 85 éves nő nagyon beteg. Valahogy ellopták a lakáskulcsát, és lényegében berendeztek egy drogelosztó központot az asszony lakásában. Teljesen véletlenül talált rá a rendőrség a beteg asszonyra a francia Grand-Borne-ban.

Még júliusban történt brutális gyilkosság a franciaországi Mons városában. Egy fiatal fiú egy kávézó teraszán iszogatott, amikor a szintén ott alkoholt vedelő és láthatóan részeg migránst a pincérnő megpróbálta kitessékelni a bárból, mert a migráns nem akart fizetni. Ez persze nem tetszett a részeg észak-afrikai migránsnak. A 19 éves fiú segíteni akart a pincérnőnek, erre a bűnöző migráns megpróbálta rávenni, hogy inkább fizesse ki az italát. Ezt a fiatalember persze elutasította, erre a migráns egyszerűen elvágta a torkát, és a fiú azonnal meghalt.

Naponta 107 migráns-bűncselekmény

Idén júniusban látott napvilágot az a statisztika, miszerint több mint 39 ezer német ellen követtek el bevándorlók bűncselekményt 2017-ben. Vagyis, naponta átlagosan 107 németet ér olyan bűncselekmény, ahol legalább egy elkövető migráns. Óriási a növekedés az előző évhez képest. A statisztikák csak a bejelentett esetekre vonatkoznak, ami azt jelzi, hogy a valóságban ennél jóval több ilyen jellegű dolog történhetett.

Augusztus 19-én a "sikeres" merkeli integráció újabb megnyilvánulása zajlott le a németországi Kerpenben, ahol egy török muszlim férfi egy húsdaraboló bárddal rontott neki volt feleségének, és a nő új párjának. A támadó mindkét áldozatot súlyosan megsebesítette, a férfit életveszélyesen. Utóbbit mentőhelikopterrel szállították kórházba. Pár nappal később egy iráni migráns ölt meg egy fiatal német nőt Düsseldorfban. A szemtanúk vallomása szerint a fiatal nőt egy késsel támadta meg az iráni bevándorló. A nő a támadás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően két órával meghalt.

Felpörgött a terrorizmus Spanyolországban

Németországot elhagyva érdemes megnézni, hogy mi történik Spanyolországban, ahol a kisebbségi baloldali kormány megnyitotta a határokat az illegális bevándorlók előtt. Miután Olaszország megálljt parancsolt a migránsok korlátlan tengeri utaztatásának és nem engedte be az Aquarius nevű, egyébként Soros György által pénzelt SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül nevű álcivil szervezetek hajóját, az újdonsült spanyol kormányfő, Pedro Sánchez azonnal zöld utat adott neki, és hagyta Valenciában kikötni több mint 600 migránssal a fedélzetén a Soros-hajót.

A fokozódó migráció áldásos hatásai már érződnek is Spanyolországban. Augusztus 20-án a BTNews számolt be arról, hogy egy autó hajtott a tömegbe a Zaragoza melletti Casetas-ban, elgázolva három embert. Az elkövető egy marokkói muszlim migráns volt. A terrorista egyébként a bűncselekmény elkövetése előtt alkoholt és drogot is fogyasztott. Szemtanúk szerint a helyszínen pánik tört ki, a gyalogosok fejvesztve menekültek. Néhány órával a fenti terrortámadás előtt "Allahu akbar!" felkiáltással rontott be egy 29 éves algériai férfi egy katalán rendőrőrsre egy késsel a kezében. A férfi rátámadt az egyik rendőrre, majd agyonlőtték.

Valószínűleg nem véletlen, hogy a fenti támadásokra nem sokkal a tavalyi barcelonai gázolásos merénylet évfordulója után került sor. Mint ismeretes 2017. augusztus 17-én Barcelona legforgalmasabb sétálóutcáján, a La Ramblán 13-an haltak meg, amikor egy marokkói férfi bérelt furgonnal a járókelők közé hajtott.

Dühöngő erőszak Nagy-Britanniában

Nagy-Britanniában is egyre több erőszakos bűncselekményt követnek el a bevándorlók. Legutóbb egy muszlim férfi az egyik leicesteri kórház előtt egy hosszú késsel megsebesített egy személyt, majd bement a kórház épületébe, és ott azzal hadonászni kezdett. A muszlim migránst 5 év börtönbüntetésre ítélték. A napokban látott napvilágot az a hír is, hogy a bevándorló hátterű bűnbandák tagjai 2005 és 2012 között csoportosan raboltak el, zaklattak, erőszakoltak meg és zsákmányoltak ki kiskorú lányokat West Yorkshire grófságban, főként Huddersfield és Dewbury városokban. A brit hatóságok eddig 5 áldozatról tudnak, akik 12 és 18 év közöttiek. Az eseteket csak nemrég sikerült bizonyítani, a migránsok tárgyalása szeptember 5-én kezdődik a Kirkleesi Kerületi Bíróságon.

Londonban mindennaposak a késes támadások, és persze bizonyos időközönként terrorakciók is történnek. Az augusztus 14-i londoni terrortámadás elkövetőjéről kiderült, hogy szudáni származású. A terrorelhárítás előtt ismeretlen volt, de a rendőrség adatbázisában szerepelt a neve. A terrorista nem hajlandó együttműködni a brit hatóságokkal. Sadiq Kahn, London muszlim polgármestere a támadás kapcsán sokadszorra bizonyította be, hogy teljesen alkalmatlan a város vezetésére. Az esetre úgy reagált, hogy London a világ egyik legbiztonságosabb városa, a támadásért pedig azok hibásak, akik csökkentették a rendőrség költségvetését.

Migránsok kezében a kábítószer-kereskedelem

Egyre nagyobb gondot okoznak Ausztriában a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó migránsok. Az utóbbi időszakban elkezdték őket kiutasítani, de megjelent a nigériai maffia is, amely kapcsolatban áll az olaszországi nigériai maffiával, ez pedig komoly kihívás elé állítja az osztrák hatóságokat. Egyébként április 1-től napjainkig összesen 23 alkalommal utasítottak ki illegális bevándorlókat Ausztriából, akiknek döntő többsége Nigériából, Gambiából és Azerbajdzsánból származott. A migránsokat repülővel szállították vissza a szülőhazájukba.