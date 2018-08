A világon mindenhol megbukott a migránsbarát politika

Már nemcsak Európában és Ázsiában, hanem Észak-Amerikában is az egyik legégetőbb problémának tartják az emberek a migrációt és annak következményeit. A legújabb felmérések szerint az Egyesült Államokban a legnagyobb problémának a bevándorlást látják, míg az eddig liberális mintaállamnak hitt Kanadában sem akarnak még több migránst látni a polgárok.

Az Egyesült Államokban és Kanadában is egyre több embernek van elege a bevándorlásból a legfrissebb felmérések szerint. Az Egyesült Államokban élők 22 százaléka szerint a bevándorlás jelenti az ország előtt álló legnagyobb problémát, ami új csúcsot jelent a korábbi – 2006. áprilisi 19 százalékos – válaszadási arányhoz képest. A Gallup felméréséből kiderül, hogy e kérdés már 2017 januárja óta vezeti az amerikaiak „problémalistáját”. Érdekesség, hogy júniusban még csak 14 százalék tette az első helyre a bevándorlást, míg 17 év távlatában – amióta a Gallup rákérdez – átlagosan 5 százalékos említési arányt mértek.

A politikai preferenciák is összefüggést mutatnak a bevándorlás mint elsődleges probléma említésével, és logikusan a republikánusoknál magasabb az így válaszolók aránya. Ugyanakkor júniushoz képest nem csak körükben nőtt (21 százalékról 35 százalékra) a bevándorlás miatt aggódók aránya: a demokratáknál egy hónap alatt 10 százalékról 18 százalékra, míg a két párt iránt el nem kötelezettek körében 13 százalékról 17 százalékra módosult az említési gyakoriság.

Óriási fordulat Kanadában

Az Egyesült Államok északi szomszédjában is nagyon jelentős változás állt be a migráció megítélésében. Az Angus Reid által közzétett közvélemény-kutatás szerint ugyanis még soha ekkora elutasítottsága nem volt a bevándorlásnak Kanadában, mint manapság. A 2018-as évre a kanadai kormány 310 000 fős bevándorlási keretet alkalmaz, amelyet a kanadaiak döntő többsége szerint csökkenteni kellene. A megkérdezettek nem is tesznek különbséget a különböző kategóriákban: mindegy, hogy gazdasági migránsokról, menekültekről vagy családot egyesítő bevándorlókról van szó, mindegyikükből kevesebbet kellene beengedni szerintük.

Érdekes tendencia, hogy ezt a limitet 2014 és 2018 között emelték 260 000-ről 310 000-re, és ugyanebben az időszakban kerültek először többségbe a kutatásban a bevándorlást ellenző válaszadók. Míg 2014-ben a kanadaiak 36 százaléka volt elutasító, 2018-ban ez a szám már 49 százalék volt. A 310 000 bevándorló befogadását kitűző limit azonban tovább fog növekedni, Trudeau 2020-ra ezt a számot már 340 000-re kívánja emelni. Legutoljára ilyen magas számot az első világháború előtti bevándorlási hullám produkált, amikor is több mint 400 000-en érkeztek az országba. Ez Kanada teljes népességnek több mint az öt százaléka.

A mostani adatok annak fényében számítanak jelentős változásnak, hogy a bevándorlás elutasítottsága még soha nem volt ilyen magas az országban. 1995-ben volt hasonlóan magas a migránsokkal szembeni ellenérzés, akkor 45 százalék mondta, hogy nem kér több bevándorlót, de az akkori érték is négy százalékponttal alacsonyabb, mint a mostani.

A kutatásból kiderült, hogy konzervatív párt (CPC) hívei a legerősebben migrációellenesek. A párt szimpatizánsainak 67 százaléka szigorítana a jelenlegi bevándorlási törvényeken, míg mindössze két százaléka látna szívesen még több migránst a hazájában. A bevándorláspárti Justin Trudeau számára komoly fejfájást okozhat, hogy még a liberálisok közül is többen szeretnék a bevándorlási keret szűkítését: 39 százalék, szemben azzal a 10 százalékkal, aki bővítené.

Nyugat-Európában sem kérnek a migránsokból

Mindezek a kutatások egybevágnak azokkal az adatokkal, miszerint a bevándorlásbarát európai elit és a közvélemény egyre távolabb van egymástól.Németországban és Svédországban bőven kétharmad fölött van a támogatottsága annak az álláspontnak, hogy az EU nem jól kezeli a migrációs válságot. Arra is rákérdeztek, hogy a megkérdezettek hogyan viszonyulnának további migránsok befogadásához a saját országukba. A válaszok alapján mindenhol többségbe került az összességében elutasító álláspont: Norvégiában 52 százalék, Franciaországban és Nagy-Britanniában 58-58 százalék, Svédországban 60 százalék, Finnországban 64 százalék, Dániában 65 százalék, míg Németországban 72 százalék zárkózott el további bevándorlók érkezésétől.

Korábban számoltunk be arról, hogy az európaiak leginkább a migráció és a terrorizmus miatt aggódnak. A felmérés szerint az európai országok közül Észtországban (62 százalék), Csehországban (58 százalék) és Magyarországon (56 százalék) a legmagasabb a migráció miatt aggódók aránya. A terrorizmustól Litvániában (49 százalék), Cipruson (44 százalék) és Írországban (40 százalék) félnek a legtöbben.

A Századvég Project 28 mérése szerint is 2016 óta jelentősen megváltozott a bevándorlás megítélése. Míg 2016-ban még a megkérdezettek 51 százaléka gondolta azt, hogy a népvándorlásban a legtöbben azért jönnek, mert nincsenek biztonságban anyaországukban, addig 2018-ban már csak a megkérdezettek 39 százaléka vélekedik így. Tavaly és idén is többen mondták azt, hogy a bevándorlók közül legtöbben gazdasági céllal, illetve a szociális juttatásokért érkeznek a kontinensre. Emellett 61 százalék vélekedik úgy, hogy a migránsok érkezése inkább hátráltatja az EU gazdaságát.