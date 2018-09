Hiába próbálkozott Soros György, nem lesz újabb népszavazás a Brexitről

"Ha ezekután még egyszer feltennék a polgároknak az EU-tagságról szóló kérdést, az a demokrácia és a népszavazásba vetett választói bizalom súlyos elárulása lenne" - fogalmazott Theresa May brit miniszterelnök egy írásban, amiben a Brexit-népszavazás megismétlésével kapcsolatos vitára reagált.

Theresa May a The Sunday Telegraph című konzervatív, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú vasárnapi brit lapnak írt cikkében kifejtette, hogy a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon milliók adtak kifejezést akaratuknak, sokan évtizedek óta először bíztak is abban, hogy szavazatuk számít, és abban, hogy miután évekig úgy érezték, a politika nem törődött velük, most meghallja szavukat.

Ismert, a magas részvétel mellett megtartott szavazáson a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége voksolt a kilépésre. A brit kormányfő szerint

ha ezekután még egyszer feltennék nekik az EU-tagságról szóló kérdést, az a demokrácia és a népszavazásba vetett választói bizalom súlyos elárulása lenne.

Hozzátette, éppen ezért nem fog engedni azoknak, akik újra meg akarják nyitni az egész ügyet egy második referendummal. "A népszavazáson résztvevők bizalmát nem csupán egy jó Brexit-megállapodással kell meghálálni, hanem azzal is, hogy a kormány reagál a szélesebb körű változás igényére, amely a kilépésről szóló népszavazás központi eleme volt." - egészítette ki gondolatait May. A kormányfő bízik abban, hogy sikerült jó kilépési megállapodást elérni az EU-val, de a kormány felelős módon eljárva a nyáron megtette az előkészületeket arra az eshetőségre is, hogy nem születik egyezség a Brexit feltételeiről.

Komoly erők mozdultak meg a Brexit ellen

Tavasszal országos kampánycsoport alakult People's Vote (A nép szavazata) névvel annak kiharcolására, hogy népszavazás dönthessen a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről. A szerveződésben ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők vettek részt, többek között az X-Men- és a Star Trek-sorozatokból is ismert színész, Sir Patrick Stewart és az egykori angol futballsztár, a BBC televízió jelenlegi futball-szakkommentátora, Gary Lineker.

A People's Vote a nyár elején, az EU-tagságról tartott népszavazás második évfordulóján százezres népszavazáspárti tüntetést szervezett Londonban, követelve, hogy a brit EU-tagság megszűnése előtt ismét referendum döntsön a kilépés feltételrendszeréről.

A Theresa May kormánya azonban eddig is elutasított bármiféle újabb népszavazást, ráadásul a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt jelenlegi vezetése sem támogatja az erre irányuló kezdeményezéseket.

Soros György a britek életét is meghatározná

A 888.hu korábban megírta, hogy az Independent című liberális brit lap is beszállt a kampányba és aláírásgyűjtésbe kezdett. Ráadásul úgy szeretnék elérni egy új népszavazás kiírását, hogy sem a kérdések, sem pedig a lebonyolítás részletei nem tisztázottak – ugyanis Nagy-Britanniában nincsenek "kőbe vésve" az országos népszavazás lebonyolításának szabályai, minden egyes esetben a parlament külön törvényt hoz a népszavazás tényéről.

Az Independent ezzel csatlakozott a People's Vote és a Soros György által támogatott Best for Britain szövetségéhez. Ismert, utóbbinak több százezer fontot adományozott Soros György. A pénzember látványosan nem szeretné, hogy Nagy-Britannia kilépjen az EU-ból. Theresa May azonban korábban határozottan visszautasította a Soros-féle nyomásgyakorlást.

Az Egyesült Királyságban az embereknek erőteljes meggyőződésük, hogy ha egyszer hoztak egy döntést, akkor a kormánynak nem az a dolga, hogy szembeforduljon velük, és közölje, hogy rosszul döntöttek.

– jelentette ki válaszul Soros beavatkozására a brit kormányfő egy korábbi sajtótájékoztatóján.