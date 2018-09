A kansasi Richard Anthony Jonest 1999-ben ítélték el egy olyan fegyveres rablásért, amit nem ő követett el. A férfi megkönnyebbült, amikor tavaly megtalálták a valódi rablót, aki egyébként kiköpött mása.

Richard Anthony Jones 17 éven át harcolt az igazáért, mire a bíróság hajlandó volt újra meghallgatni a fegyveres rablás szemtanúit. Az ügyet bonyolította, hogy a helyszínen találtak ugyan ujjlenyomatokat és DNS-mintákat, de egyik sem mutatott egyezést a férfiével. Jonest egyébkéntaz alapján ítélték el, hogy a szemtanúk megerősítették: őt látták a helyszínen.

Idővel azonban kiderült, él Kansasben egy másik Richard nevű férfi is, aki ráadásul szinte ugyanúgy néz ki, mint a rablásért elítélt férfi. Jonest végül kiengedték a börtönből – idézte fel a Metro.

A kétgyerekes apa, akinek a börtönben töltött idő alatt a lányai is felnőttek, most akár milliós kártérítésre is számíthat. Elvettek egy darabot az életemből, amit már senki sem fog tudni visszahozni. Próbáltam ez idő alatt is apaként viselkedni, de nagyon nehéz volt az életünk, amikor lecsuktak – mondta.

Jones 1 millió dollárt követel.