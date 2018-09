Tíz Soros-szervezet indított durva kampányt Magyarország ellen

Soros György tíz álcivil szervezete (angol rövidítésük alapján: NGO-k) online kampányt indított az elmúlt héten annak érdekében, hogy az Európai Parlament szeptember 12-ei plenáris ülésén megszavazza a Sargentini-jelentést, és ezzel aktiválják Magyarország ellen a hetes cikkely szerinti eljárást. Bár természetesen az NGO-k titkolják, de mindegyik Soros Györgyhöz köthető. Utánajártunk, hogy pontosan hogyan.

Ez egy intézményesített bosszú Magyarországgal szemben, mivel a magyar kormányzat nem hajlandó behódolni a brüsszeli föderalistáknak – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament a jövő héten veszi a napirendjére az úgynevezett Sargentini-jelentést. Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 11-én az uniós képviselők előtt Strasbourgban felszólal majd a vitában, és kifejti a véleményét az egyértelmű hazugságoktól hemzsegő irománnyal kapcsolatban.

Időközben kiderült, hogy tíz, Soros György bevándorláspárti spekulánshoz köthető szervezet kampányt indított Magyarország ellen, és azért lobbiznak az EP-képviselőknél, hogy szavazzák meg a jelentést. Ezzel elindulhatna Magyarország ellen a 7-es cikk szerinti eljárás. Megnéztük, hogy a Magyarország ellen kampányoló szervezetek kötődnek-e Soroshoz. Nem meglepő: kiderült, hogy igen, mindegyik.

Nem meglepő összefonódások

Az Open Society European Policy Institute Soros-közelisége nem szorul magyarázatra, a brüsszeli think tank a Soros által életre hívott Open Society Foundations égisze alatt működik.

A brüsszeli székhelyű Civil Society Europe az európai civil szervezetek együttműködését hangolja össze. Az ernyőszervezetnek jelenleg 28 tagja van, köztük olyan, az Open Society Foundations által finanszírozott szervezetek, mint a Transparency International EU, a European Alternatives, a European Network Against Racism, illetve a nyílt társadalom elveit magáénak valló Európai Humanista Szövetség, vagy a Green10, soraiban például az a Greenpeace-szel, amelynek magyarországi szervezete a felsőoktatási és a civiltörvény módosítása elleni tüntetést szervezte 2017 áprilisában.

Az International Commission of Jurists genfi székhelyű szervezetet is támogatja az Open Society Foundations. Emellett a szervezet jelenlegi főtitkára, a teheráni származású Saman Zia-Zarifi 2000-től a szintén Soros által finanszírozott Human Rights Watch Ázsia-divíziójának igazgatóhelyettese volt, majd 2008 és 2012 között az ugyancsak Soros által pénzelt Amnesty International Ázsia–Csendes-óceán térségi igazgatójaként dolgozott, vagyis két Soros-zászlóshajónál is megfordult vezető beosztásban. A szervezet alelnöke, a szerb Radmila Dragicevic-Dicic korábban a szerbiai Helsinki Bizottság jogásza és tanácsadója volt. Az International Commission of Jurists az Open Society Justice Initiative-vel is dolgozott közös programokon, egy alkalommal a regionális emberi jogi bíróságokon dolgozó bírák helyes kiválasztásának metódusait kutatták.

Soros: Ez az egyik leghatékonyabb szervezet

Az Amnesty International 2017-es nemzetközi pénzügyi beszámolójában több helyen is szerepel, hogy támogatást kaptak a Soros-féle Open Society Foundaitonstől különböző projektek (egyebek mellett a migráns munkavállalók jogainak védelme) megvalósítására.

Az Open Society Foundation honlapja 2010. szeptember 7-én arról számolt be, hogy Soros György 10 év alatt 100 millió dollárt adományoz a Human Rights Watchnak abból a célból, hogy az NGO bővítse a globális jelenlétét, és még hatékonyabban védje az emberi jogokat szerte a világon. A Human Rights Watch az egyik leghatékonyabb szervezet, amelyet támogatok – dicsekedett akkor Soros.

Az International Federation for Human Rights és a Transport & Environment honlapjának tanúsága szerint ezeket a szervezeteket is támogatja az Open Society Foundations.

A Civilizáció 2017 magyarországi ernyőszervezethez több kormányellenes akció is fűződik, a legismertebb ezek közül a Hősök terén 2017-ben megtartott „Hősök Vétója” című rendezvény, amelyen 24 olyan szervezet vett részt, amelyet Soros György támogat (Amnesty International Magyarország, Átlátszó.hu, Eötvös Károly Intézet, Krétakör Alapítvány, K-Monitor, Magyar Helsinki Bizottság, Társaság a Szabadságjogokért, Transparency International).

Soros emberei megfigyelték a francia szavazókat

A Climate Action Network Europe egyik fő szponzora az Oak Foundation, amelynek alapítója, Alan M. Parker korábban Soros György üzlettársa volt. Emellett az Open Society Foundations Emberi Jogi Kezdeményezésének igazgatósági tagja, Adrian Arena egyben az Oak Foundation Nemzetközi Emberi Jogi Programjának igazgatója is. (Arena egyébként, mielőtt az Oak Foundationhöz került volna, három évig a fent említett International Commission of Jurists főtitkár-helyettese volt.)

A Reporters Without Borders nevezetű szervezetről a Le Figaro 2018. június 25-én közölt egy cikket, miszerint Pierre Haski, a szervezet elnöke idén tavasszal egy televíziós műsorban maga vallotta be, hogy az Open Society Foundations londoni szervezetétől kaptak pénzt a francia választók online tevékenységének megfigyelésére. „A francia elnökválasztási kampány alatt részt vettem egy online megfigyelési műveletben, amire Soros György szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítvány londoni székhelye bérelt fel jó pénzért, az amerikai elnökválasztás után. Azt akarták felmérni, mi történne, ha egy olyan típusú jelenség következne be Franciaországban, mint az USA-ban... Hat hónapon keresztül megfigyeltünk és elemeztünk” – ismerte be Haski.

Újabb és újabb bizonyítékok kerülnek tehát elő, amelyek igazolják, hogy az amúgy is Soros bizalmasaként ismert Sargentini a jelentését nem saját erőből írta, hanem Soros György igényeinek megfelelően, az ő szervezeteinek támogatásával.