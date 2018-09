Sebastian Kurz is Manfred Webert támogatja

Sebastian Kurz osztrák kancellár örömét fejezte ki csütörtökön amiatt, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökhelyettese versenybe száll a párt úgynevezett csúcsjelölti tisztségéért, hogy ő lehessen az Európai Bizottság következő elnöke.

Kurz az EPP bécsi frakcióülésén támogatásáról biztosította Webert, és hangsúlyozta, hogy indulása a posztért fontos, előremutató lépés az erős EPP és az erős Európa érdekében.

Manfred Weber szerdán jelentette be, hogy indul az EPP csúcsjelölti tisztségéért, hogy a párt európai parlamenti választási győzelme esetén ő lehessen az Európai Bizottság következő elnöke. A bajor politikus szállt elsőként ringbe a jelöltségért a jobbközép pártokat összefogó EPP-ben. Jelentkezni október közepéig lehet, és végül a pártcsalád november eleji helsinki kongresszusán döntenek arról, hogy ki lesz a csúcsjelölt a jövő májusi választáson.

Orbán Viktor miniszterelnök is támogatja Weber indulását. A Le Figaro című lap szerint ez azt jelenti, hogy Webert szinte biztos, hogy meg is választják, mert így megszerezheti az EU-kritikus országok képviselőinek támogatását is.