A világ legsikeresebb nagyvállalatai bíznak Magyarországban

A ZF újabb beruházása világosan mutatja, hogy a világ legnagyobb, legversenyképesebb és leggyorsabban fejlődő vállalatai úgy tekintenek Magyarországra, mint ahová érdemes befektetni – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a ZF Hungária Kft. csütörtöki gyáravató ünnepségén, Egerben.

A világ modern kori ipari forradalmát meghatározó cégei egyre-másra hozzák létre nagyobbnál-nagyobb beruházásaikat Magyarországon, mert bíznak az országban és a magyar emberek szorgalmában, munkaszeretetében.

Ezek egyike a ZF, mely 31,5 milliárd forintból, 6,7 milliárd forintos állami támogatással épített új, 40 ezer négyzetméter alapterületű üzemegységet Egerben, jövő év végéig több mint 770 új munkahelyet teremtve ezzel. A fejlesztés eredményeként évente 150 ezer nyolcsebességes automata sebességváltó készülhet itt, ám ez a kapacitás a tervek szerint néhány éven belül 500 ezerre emelkedik – mondta a miniszter.

A ZF Hungária Kft. jelenleg 1265 alkalmazottat foglalkoztat, ám a dolgozói létszámmal együtt a jelenleg 45 százalékos arányt képviselő magyar beszállítói kör megrendelései is bővülnek, tovább erősítve ezeket a vállalkozásokat és újabb munkahelyeket teremtve a régióban.

A miniszter jelezte: a magyar gazdaság exportorientált, a kivitel terén elért sikerei meghatározzák az egész nemzetgazdaság sikerét. Az elmúlt évben az ország történetében először lépte át az export a 100 milliárd eurós határt és ez a mutató 2018 első fél évében is jelentős növekedést mutat. Kereskedelmi forgalmunk Németországgal ugyancsak rekordot döntött tavaly és idén januártól június végéig 28 milliárd eurót meghaladva újabb 7 százalékos bővülést mutat. A kedvező trend fenntartásához a ZF most átadott beruházása is hozzájárul.

Szijjártó Péter kitért arra is: új világrend kezd kialakulni, világkereskedelmi háború körvonalazódik és digitális forradalom zajlik. Ez új gazdasági versenyhelyzetet teremt országok és vállalatok számára egyaránt. "Az újkori ipari forradalmat az az autóipar vezérli, mely a magyar gazdaság gerincoszlopa, ezért fontos, hogy minél több ilyen beruházásért folyó versenyben sikeresek legyünk" – fogalmazott.

Emlékeztetett: a kormány ezért vezette be Európa legalacsonyabb egykulcsos adóit és legrugalmasabb munkajogi szabályozását, alakította át a közép- és felsőfokú oktatás rendszerét és az ország politikai stabilitása, valamint az ebből eredő kiszámíthatóság is pozitívan befolyásolja a befektetők döntését. Az autóipar teljesítményéről szólva közölte: a 167 ezernél több embert foglalkoztató szektor a teljes magyar ipari kibocsátás 29,3 százalékát adja és termékei 91 százalékban kivitelre kerülnek. A tavalyi rekordévben az ágazat 8000 milliárd forint feletti termelési értéket állított elő. Az idei első fél évben létrehozott termelési érték elérte a 4500 milliárd forintot.

A tartós bővülés garanciáiként említette a miniszter, hogy az Audi nemrégiben Magyarországon kezdte el gyártani elektromos erőforrásait, néhány hete letették a második Mercedes gyár alapkövét Kecskeméten, a BMW Debrecenben építi fel új gyárát és új motorjainak gyártásához a Peugeot is Magyarországot, a szentgotthárdi gyárat választotta.

Michael Hankel, a ZF csoport alelnöke a másfél év alatt megvalósult beruházás jelentőségét méltatva hangsúlyozta: azért döntöttek Eger mellett, mert az itt dolgozóknak komoly tapasztalata van a sebességváltó gyártásban és emellett a város, valamint a térség infrastrukturális adottságai is kedvezőek.

Egerben a ZF több mint két évtizede gyárt haszongépjármű sebességváltókat. Az új üzemrészben a vállalat egyik legsikeresebb termékét, a személyautókba beépíthető 8-fokozatú automata sebességváltót állítják majd elő. Kitért arra is, hogy a cég a jövőben az eddigieknél is jobban szeretne a helyi beszállítókra támaszkodni. Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott köszöntőjében kiemelte: a most átadott fejlesztés Eger legnagyobb ipari beruházása. Úgy fogalmazott: akik Egerben és környékén dolgozni akarnak, ma már megtehetik.

Habis László polgármester a ZF beruházását Eger ipar- és várostörténetében páratlannak nevezve arról tájékoztatott: a helyhatóság az új üzem felépítéséhez szükséges 10 hektáros önkormányzati telek földhasználati jogát és 3 évre szóló építményadó-mentességet biztosított, továbbá jelentős infrastruktúra-fejlesztést hajtott végre a fejlesztés sikere érdekében. A ZF a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója a hajtáslánc és futómű technológia, valamint az aktív és passzív biztonsági technológiák terén. A vállalatcsoport 40 országban, 230 telephelyen, mintegy 146 ezer munkavállalót foglalkoztat. Tavaly 36,4 millió euró árbevételt ért el. Éves bevételének több mint 6 százalékát fordítja kutatás-fejlesztésre.