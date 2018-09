Hajóra emlékeztető hidat tervez az augusztusban leomlott genovai viadukt helyére Renzo Piano olasz sztárépítész, aki pénteken mutatta be elképzeléseit Liguria tartomány tisztségviselőinek jelenlétében.

A genovai születésű Piano ingyen készíti a terveket a tragikus körülmények között leomlott Morandi-viadukt helyére kerülő hídhoz. A hajóformával a város tengeri múltja előtt akar tisztelegni a világhírű építőművész.

A tervek szerint a híd acélból épül. Napelemek segítségével fog éjszakánként világítani az a 43 lámpa, amely a Morandi-híd összeomlásakor meghalt 43 áldozatnak állít emléket.

Renzo Piano alla presentazione del progetto del nuovo ponte di Genova:



"Questo ponte dovrà durare mille anni,sarà in acciao e lungo di esso verrano disposti 43 lampioni in memoria delle vittime del crollo" pic.twitter.com/yDE9s1Mzhv — Gianluca Vassallo (@GianlucaVassal4) 2018. szeptember 7.

A híd a fény helyszíne lesz, de különleges effektek nélkül. Az itt élőkkel összhangban mértéktartó lesz. Az új hídnak olyan szerkezet kell, amely könnyen karbantartható, és amely 1000 évet is kibír - fogalmazott az építész. Mint mondta, amióta augusztus 14-én összeomlott a viadukt és 43 ember halálát okozta, azóta csak a hídra gondol. Giovanni Toti, Liguria tartomány elnöke kérte fel az építészt a munkára.

"Képtelen lettem volna nemet mondani. Három hete a legnagyobb intenzitással dolgozom a projekten. Más feladataim is vannak, de a gondolataim újra meg újra visszatérnek ehhez a hídhoz" - mondta Piano, akit olyan tisztelet övez Itáliában, hogy örökös szenátorrá is kinevezték.

Toti elmondta, reményeik szerint a hidat legkésőbb 2019 novemberében átadhatják. Kifejtette, hogy Genovának olyan hídra van szüksége, amely emléket állít a katasztrófa okozta fájdalomnak, egyesíti a jelenleg kettészakított várost, és egy remek jövő felé tekint.

Ponte Genova, Renzo Piano: «Sarà d’acciaio e durerà mille anni». E Castellucci manda in pezzi il plastico https://t.co/h7xpfnzTdCpic.twitter.com/AcuMiFJ8eb — IlSole24ORE (@sole24ore) 2018. szeptember 7.

Az építész világszerte gyűjtött tapasztalatokat a hídépítés területén. Munkái közé tartozik például a Japán déli részén három szigetet összekötő, 900 méteres Usibuka-híd. Renzo Piano tervei alapján alakították át az 1992-es expó alkalmából a genovai kikötőt is.Piano felajánlotta, hogy ingyen készíti el az új híd terveit, egyes szakmai szövetségek szerint azonban ez a felajánlás azt jelenti, hogy "ellopja" más építészek elől a lehetőséget, hogy pályázzanak a projektre.

Jelenleg húsz személy és az üzemeltető Autostrade per l'Italia társaság ellen folyik vizsgálat a Morandi-híd összeomlásának ügyében. Többek között gondatlanságból elkövetett többszörös emberölés vádjával nyomoznak. Azt is vizsgálják, hogy figyelmen kívül hagytak-e a híd állapotára utaló jeleket.

Az Autostrade per I'Italia 500 millió eurós (162,7 milliárd forintos) alapot hozott létre az áldozatok megsegítésére és az új híd finanszírozására.