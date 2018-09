Keményebb migránspolitikát akarnak a német rendőrök

Tovább erősödhetnek a szélsőségesek Németországban, ha nem hajtják végre Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter migránsügyi reformtervét - mondta Berlinben a magyar közmédiának Rainer Wendt, a Német Rendőrszakszervezet (DPolG) elnöke.

Az érdekképviseleti vezető kiemelte, hogy a mai Németországban a migráció minden problémánál fontosabb, ez érdekli leginkább az embereket.

Én is ezt tapasztalom, amikor rendezvényekre megyek, lehet szó a lakbérekről, a nyugdíjról vagy bármi másról, az emberek első kérdése mégis az, hogy mi lesz a menekültpolitikával - mondta Rainer Wendt.

Ezért is fontos Horst Seehofer úgynevezett mestertervének végrehajtása, mindenekelőtt az új típusú befogadóközpontok kialakítása minden tartományban.A megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján AnkER (magyarul: horgony) központoknak nevezett intézmények révén irányítani és rendszerezni lehet a menedékkérők beáramlását, és hatékonyabbá lehet tenni az elutasított menedékkérők hazajuttatását, de ha nem jönnek létre ezek a központok, sokkal erősebbek lesznek a szélsőségek a politikában is - mondta Rainer Wendt. "Ha a kormány nem akarja, hogy tovább erősödjön az Alternatíva Németországnak (AfD), akkor változtatnia kell a menekültpolitikáján.

Az utóbbi három év migrációs politikája sok félelmet keltett az emberekben, és a kontrollvesztés érzése nem is alaptalan, hiszen még mindig jönnek olyan migránsok Németországba, akikről nem tudjuk, kik ők és honnan jönnek - jelentette ki a szakszervezeti vezető. Rainer Wendt hangsúlyozta, hogy