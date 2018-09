A román szenátus megszavazta a férfi és nő házasságán alapuló családmodellt

A kétkamarás román parlament szenátusa is nagy többséggel megszavazta kedden azt az alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amely egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással létrehozott házasságaként határozza meg a családot, megakadályozva ezáltal, hogy Romániában törvényt hozzanak az azonos neműek házasságáról.

Az alkotmánymódosításhoz még egy érvényes és eredményes népszavazásra is szükség van, amelyet a parlamenti döntést követő 30 nap utolsó vasárnapján, vagyis október 7-én kell megszervezni.A népszavazás előtt még az alkotmánybíróságnak is meg kell vizsgálnia, hogy a tervezet nem lépi-e túl az alkotmánymódosítás korlátait. A törvényjavaslat polgári kezdeményezésként, a szükséges félmillió helyett, több mint hárommillió támogató aláírással került 2016-ban a parlament elé, amelyeket a Koalíció a családért nevű, a történelmi egyházak támogatását élvező romániai ernyőszervezet gyűjtött össze.

Romániában kétharmados parlamenti többség szükséges egy alkotmánymódosító törvénytervezet elfogadásához.

A keddi szenátusi voksoláson a szükséges 91 helyett a szenátorok több mint háromnegyede,107 törvényhozó támogatta az indítványt, 13-an ellenezték, 7-en tartózkodtak.A tervezet a legjelentősebb támogatást a kormány fő erejét adó szociáldemokratáktól és a jobbközép ellenzék fő erejét adó Nemzeti Liberális Párttól kapta. A legtöbb ellenszavazat a szabadelvű Mentsétek meg Romániát Szövetségtől (USR) származott.

Cseke Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakcióvezetője a voksolás előtt közölte, hogy a szövetség szenátorai egyetértenek azzal, hogy a házasság egy férfi és egy nő között köttessék, mivel azonban aggályosnak tartják, hogy a javasolt szöveg összemossa a házasság és család fogalmát, az RMDSZ szenátorai közül egyesek tartózkodnak a szavazáson.

Az alkotmánymódosító törvénytervezetet már tavaly áprilisban elfogadta a bukaresti képviselőház.

A szenátusi döntést azért jegelte, a kezdeményezés lelkes támogatásától politikai népszerűsége növelését remélő szociálliberális kormánytöbbség, hogy előtte hatályba léptessen egy másik jogszabályt, amellyel kiiktatták politikai ellenfelüket, a jobboldali Klaus Iohannis államfőt a népszavazás kiírásából.

Az új népszavazási törvény szerint amennyiben a parlament egy alkotmánymódosító törvénytervezetet fogad el, akkor arról 30 napon belül automatikusan a népszavazást is megrendezik, anélkül, hogy a referendum kiírásáról külön törvényt kellene hozni és az államfőn múlna annak kihirdetése.A nagyobbik kormánypárt korábban azt ígérte, hogy a család alkotmányos meghatározásának módosításával egy időben a regisztrált élettársi kapcsolat törvényesítésének lehetőségéről is közvitát kezdeményeznek, mert nem tehetnek úgy, mintha (szexuális) kisebbségek nem léteznének.

Románia 2001-ben eltörölte a büntető törvénykönyvből (btk.) azt a cikket, amely öt évig terjedő börtönnel sújtotta a nyilvánosság előtt mutatkozó, botrányt okozó homoszexuális párokat. A 2011-ben elfogadott új polgári törvénykönyv (ptk.) azonban továbbra is tiltja az azonos neműek házasságát, nem ismeri el a román, vagy más állampolgárok külföldön kötött házasságát, mint ahogy a külföldön kötött élettársi szerződéseket sem, függetlenül attól, hogy azok azonos vagy különböző neműek között jöttek-e létre.A Koalíció a családért ernyőszervezet polgári kezdeményezése arra irányul, hogy alkotmányos rangra emelje a melegházasság, a ptk.-ban már szereplő tiltását.