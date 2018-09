Az ukrajnai Nova Odessza városban lövöldözött egy férfi szeptember 9-én este. Egy kisfiú és két kislány is megsérült.

A 68 éves helyi férfi az utcán játszó gyerekekre lövöldözött. El is talált egy 12 éves kisfiút, egy 9 és egy 5 éves kislányt, de maga a lövöldöző is megsebesült - írja a Kárpátinfo.net. A sérülteket kórházba vitték. A férfi ellen szándékos gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat: akár 15 évet is kaphat, ha a bíróság bűnösnek találja. Az nem világos, hogy mi volt az indíték.