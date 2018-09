Szétvert egy pizzériát 20 migráns Dániában

Szemtanúk szerint kedden egy körülbelül 20 fős banda jelent meg Aarhus egyik üzletközpontjának egyik pizzériájában, és szó nélkül törni-zúzni kezdtek- számolt be az incidensről a dán Jylland-Posten hírportál.

A beszámoló szerint az arcukat kendőkkel eltakaró, baseballütőkkel és vascsövekkel felfegyverkezett férfiak kedden este háromnegyed kilenckor, nem sokkal zárás előtt pillanatok alatt szétverték a dán kikötővárosban található Frydenlund bevásárlóközpontjában lévő pizzériát.

Szemtanúk szerint az elkövetők, a már hónapok óta az üzletközpont környékén, az utcán élő fekete-afrikai bevándorlók lehettek. Egyesek azt is tudni vélték, hogy szomáliai illegális bevándorlók követték el a súlyos garázdaságot, akiket ismeretlenek vélhetőleg felbéreltek a gaztett elkövetésére.A helyi rendőrség az ügyben nem számolt be a részletekről, de nem cáfolták azokat a sajtóértesüléseket, miszerint a második legnagyobb dán városban, a 320 ezres Aarhusban bandaháborús leszámolás történhetett, ugyanis a kebabot is forgalmazó pizzéria arab tulajdonban volt.