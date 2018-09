Áder János elégedetlen a klímavédelmi eredményekkel

Áder János államfő szerint a párizsi megállapodásnál ambiciózusabb vállalásokra van szükség a Föld klímájának védelme érdekében, a San Franciscó-i Global Climate Action Summit konferencia résztvevői éppen ennek elérése érdekében gyűltek össze.

A köztársasági elnök csütörtökön, a konferencia nyitó napján újságíróknak elmondta: a párizsi egyezmény végrehajtásának módjairól már három ízben tanácskoztak az elmúlt két évben. Az államfő azonban nem elégedett.

Nem szabad lassítani

Nem nézhető tétlenül, hogy Párizs után lelassuljon a folyamat. Ezt ismerte fel többek között Kalifornia kormányzója is, Jerry Brown, aki másokkal együtt Under 2 néven hozott létre egy mozgalmat szövetségi államok, mint Kalifornia, tartományok, mint a németországi Baden-Württenberg, vagy Budapest és más városok részvételével - ismertette az államfő a San Franciscó-i tanácskozás előzményeit.

Mára a kapcsolódó mintegy kétszáz tartomány, város vagy ország 1,3 milliárd embernek adva otthont, jelentős gazdasági erőt képvisel - mutatott rá, hangsúlyozva: az általuk vállalt akár 80-95 százalékos kibocsátáscsökkentés jelentős eredményt hozhat.

Növelni kell a vállalást

Áder János arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok kilépése a párizsi megállapodásból még nem lehetetleníti el az ott vállalt célok teljesítését. Kalifornia mellett még tizenhét szövetségi állam látja úgy, hogy tovább kell haladni az úton, sőt növelni kell a vállalást. Ráadásul egyre több jelentés szerint a megelőzésből gazdasági előnyök is származnak - tette hozzá.

Anyagi haszon

Az államfő csütörtökön tárgyalást folytatott Nicholas Sternnel, a Világbank egykori vezető közgazdászával, aki már 2006-ban kimutatta a globális felmelegedés elleni harc pénzbeli előnyeit. Áder János elmondta: a közgazdász ma is úgy látja, hogy a modern technológia alkalmazása a veszély elkerülésére lehetőséget ad egy gazdasági fordulatra, egy új ipari forradalomra, és a lehetőséggel élő országok új növekedési pályára állhatnak.

A klímaváltozás ugyan gyorsabb, mint ahogy azt Nicholas Stern 2006-ban látta, ugyanakkor a technológiai fejlődés sebessége is meghaladja a tizenkét évvel ezelőtt remélt szintet. A napelemek ára tíz év alatt a tizedére esett, a napenergia hasznosítása sokkal olcsóbb a vártnál - számolt be az államfő a megbeszélésről.

Nicholas Stern azonban továbbra is fenntartja állítását: a GDP 1-1,5 százalékának felhasználásával megállítható lenne a klímaváltozás, és legalább tízszer akkora későbbi kárt lehetne megelőzni.

Az államfő Jerry Brown kaliforniai kormányzóval is megbeszélést folytatott. Az állam nemrég azt vállalta, hogy 2045-re nullára csökkenti mind az ipar, mind a közlekedés károsanyag-kibocsátását, de az energiatermelést is szén-dioxid-mentessé kívánják tenni - ismertette az államfő.