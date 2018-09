A börtönőröket is terrorizálja a párizsi muszlim terrortámadás kitervelője

Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i párizsi merényletsorozat egyik kitervelője és végrehajtója botrányos dolgokat művel Fleury-Mérogis melletti börtönében. Sorozatosan kihágásokat követ el, a börtön személyzete szerint rendkívül agresszív, rendszeresen fordul az őrök ellen.

Mind hitetlen kutyák vagytok, én pedig muzulmán vagyok, egy nap még csókolgatni fogjátok a lábamat!

- ilyen és hasonló kijelentéseket szokott a fegyőrök fejéhez vágni az iszlám terrorista.

Salah Abdeslam két éve van elzárva Fleury-Mérogis börtönében, és rendkívül erőszakos magatartást tanúsít a börtönőrökkel szemben.

A legutóbbi eset szeptember 7-én történt, amikor ételkiosztás közben az egyik börtönőr az alábbi verbális terrorról számolt be. Mit nézel te nagy nulla, te nem vagy más, mint egy nulla, gyere be a cellámba, majd én elmagyarázom neked. Én muzulmán vagyok, te meg csak egy hitetlen, egy hitetlen kutya. Egy nap majd megváltozik ez, és még a lábamat is csókolgatni fogjátok - kiabálta a fegyőrnek a terrorista.

Figyelembe véve a súlyos fenyegetést, a börtön vezetése úgy döntött, hogy jelenti az esetet az antiterrorista ügyészségnek és a börtön igazgatásnak is.