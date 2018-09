Nadine Moreno francia néppárti uniós politikus: Gratuláltam Orbán Viktornak

Ahogy korábban megírtuk, a francia néppárti képviselők többsége nem szavazta meg a Soros-Sargentini jelentést. Közülük az egyik legismertebb politikus Nadine Moreno, Republikánus párti Európai Parlamenti képviselő, aki Nicolas Sarkozy köztársasági elnöksége idején a tanulásért és szakmai képzésért felelős miniszter volt. 2014 óta a Fidesszel azonos pártcsaládhoz tartozó Európai Néppártban képviseli Franciaországot. Nadine Moreno harcosan kiállt Orbán Viktor és Magyarország mellett, legfontosabb üzenete pedig az, hogy az európai népeknek joguk van ahhoz, hogy megvédjék szuverenitásukat, és hogy határozottan elutasítsák a bevándorlást. Részleteket közlünk abból az interjúból, amit a Les valeurs actuelles-nek adott.

A VE az interjú elején utal a bukott francia szocialista politikusból Francois Hollande által a Bizottság biztosává kinevezett Pierre Moskovicire, aki „kis Mussolininek” hívta a bevándorlásellenes Salvinit, ami joggal váltotta ki az olasz hatóságok és Salvini miniszterelnök-helyettes rosszallását. Nadine Moreno kifejtette, hogy „Moscovici valójában ugyanazon az úton jár, mint Macron. Az európai partnereivel való viszonya az agressziótól egészen az inzultusig terjed”. Méltatlan, hogy ezek az emberek képviselik Franciaországot. A feszültség növelése csak súlyosbítja a nehézségeket, anélkül, hogy bármit is megoldana, és még inkább eltávolítja egymástól az európai népeket. Láthatólag, ez az ún. „új világ” a diplomácia eszköztárában nem tisztelt semmit és senkit, képtelen eredményeket felmutatni.

A francia néppárti uniós képviselők többsége nem szavazta meg a Soros-Sargentini jelentést. Nadine Moreno nemmel szavazott, erről így nyilatkozott: „Orbán Viktor eljött a strasbourgi parlamenti ülésre. Én egy Magyarországról szóló vitát vártam, úgy, ahogy azt beharangozták. Vita helyett egy olyan koncepciós eljárás közepébe csöppöntem, amely sokkoló volt, és amely jelentéktelenítette az európai intézményeket. Timmermans úr, aki az Európai Bizottság nevében beszélt, néhány percet szánt az ügyre, majd Orbán úrnak mindössze 5 percet engedélyeztek arra, hogy hozzászóljon. Miközben a kollégáim egymás szájából vették el a szót, és mintegy két órán keresztül vádaskodtak, a magyar miniszterelnöknek ezután 2 percet engedélyeztek a válaszadásra.”

Nadine Moreno hangsúlyozta, hogy mind formai, mind tartalmi okok miatt szavazott a jelentés elfogadása ellen. Egy olyan intézmény, amely demokráciából és függetlenségből akar leckét adni, ennek ellentmondva egy színházi jelenetet rendez és szervez, átalakítva a parlamenti patkót egy olyan bírósággá, amely nem adja meg, sőt, korlátozza a védelem jogát! Valójában pedig a jelentés semmi más, mint egy baloldali, groteszk politikai csapda, amibe behúztak bennünket néhány hónappal az európai választások előtt. Számtalan európai képviselő kifogásolta a jelentés színvonaltalanságát. Egy felületes és indulatból készített jelentés ez (Sargentini maga ismerte el, hogy egyetlen napot töltött el Magyarországon!!!). Erre alapozva stigmatizálta és próbálta meg „betiltani” az Unió Magyaroszágot és kormányát.

Arra a kérdésre, hogy „mit válaszolna egy mérsékelt jobboldalinak arra a vádjára, hogy ön lepaktált az ördöggel” Moreno asszony úgy felelt, hogy először is le kell számolni a szavakon történő lovaglással. Azt mondta, hogy fogalmam sincs arról mit jelent a mérsékelt jobboldal, mint ahogy nevetségesnek tartom a „jobboldaliság”, „jobboldalizálódást” is. Feltette Moreno a kérdést: Kit is tekintünk az ördögnek? A magyar népet, akik a legutóbbi parlamenti választásokon megbíztak Orbán Viktorban, és tömegesen rá szavaztak? Később így folytatta: „Az európai népeknek joguk van megvédeni szuverenitásukat és joguk van határozottan visszautasítani a tömeges illegális migrációt, és ezért senkinek nincs joga leckét adni, vagy megmagyarázni, hogy rosszul szavaztak. Én a migránskvóták ellen szavazok, amióta az napirenden van az európai parlamentben, mert az nem más, mint egy igazi felhívás az illegális migráció felé és csak erősíti a migrációs válságot, amit naponta átélünk.”

Azt is hozzátette, hogy egyetlen politikai erő vagy nemzeti képviselő csoport nem fogadott el közös platformot a szavazást illetően.

Arról is beszélt Nadine Moreno, hogy a szavazás kapcsán személyesen is találkozott Orbán Viktorral, és már nem először beszélgetett a magyar miniszterelnökkel. „Az Európai Néppártban, Madridban tartott beszédéért, amiben bemutatta migrációs politikáját, már akkor is gratuláltam Orbán Viktornak. Nem osztom minden egyes elemzését, de elismerem és nagyra értékelem bátorságát, amivel szembenéz a migránsválsággal, és becsülöm azt az eltökéltségét, amellyel népe szuverenitását védi és akarja tiszteletben tartatni. Számomra Orbán Viktornak teljes egészében helye van az Európai Néppártban. Ezért is szavaztam a 7. cikk ellen.”