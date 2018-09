Könnyű ellenfelet talált magának Macron: egy munkanélküli kertészt

Franciaországban is tegnap tartották a Nemzeti Örökség Napját. Macron elnök úgy gondolta, hogy személyes parádézással is emlékezetessé kell tenni az ünnepet, nem elég megnyitni az országban az egyébként nem látogatható kastélyokat, kerteket vagy például magánmúzeumokat. A valaha volt legnépszerűtlenebb francia elnök párizsi szavazatszerző sétája azonban nem sikerült túlságosan jól.

Megnyitották az elnöki palota kertjét is, ott mászkált fel-alá Macron, hogy remélt rajongóival találkozzon. Egy 25 éves, egyébként udvarias, nagydarab, párizsi fiatalember odalépett hozzá, és elpanaszolta, hogy munkanélküli, kertész, és sehol nem talál munkát. Macron erre elkezdte kioktatni a nehéz helyzetben levő embert. Volt a munkanélküli központban? Kiderült, hogy igen. Az is, hogy állandóan keres, de nem talál munkát. (Közismert: Franciaországban nagyon magas a munkanélküliség, a 2018. második negyedévi adatok szerint 6 millió 557 ezer embernek nincs munkája.)

Erre Macron pimasz és szenvtelen hangon azt mondta, hogyha valaki eléggé motivált, akkor talál munkát. A nagyképű elnöktől azért érezhetően tartó fiatalember megismételte, hogy mindenhol próbálkozott, még a polgármesteri hivatalba is küldött életrajzot, hátha felveszik. Ott vannak az éttermek, a szállodák, menjen oda dolgozni. Mármint egy kertész, Macron szerint. Mindegy, hogy mit tanult, hogy mihez ért, adja fel álmait, ezt tanácsolta a francia elnök. De a fiatalember folytatta: ő azt is megpróbálta, mindenhova jelentkezett, akár neki is elküldheti az életrajzát.

Erre Macron azt mondta, hogy neki aztán ne küldjön semmit. A kilátástalan helyzetben levő fiatalember kioktatását aztán folytatta: bármerre járok, mindenhol szoktam találni olyan helyet, ahol lehet dolgozni. Menjen a Montparnasse környékére, szállodák, éttermek, kávézók, van ott munka bőven.

Túl azon, hogy el lehet képzelni, az egyszerű emberektől tökéletesen elzárkózó elnök mennyit járkálhat a Montparnasse környékén (nem éppen Párizs előkelő negyedéről beszélünk), amit Macron állított, az hazugság. Az általa idézett szakmákban is komoly a munkanélküliség.

A Le Figaro megjegyzése logikus: a beszélgetés videofelvételének nyilvánosságra kerülésével nem nagyon szerzett új híveket a nagyképű elnök.

Az külön ironikus, hogy Macron néhány nappal az után oktatott és alázott meg egy munkanélküli kertészt, hogy bejelentette, úgynevezett szegénységellenes tervét.

A bukott szocialista gazdasági miniszterből elnökké választott Macron néhány hónapja már a baloldali szavazók között is népszerűtlen. Könnyű megérteni, hogy miért.