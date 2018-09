Miért utálják ennyire Macront saját választói?

Soha még nem volt francia elnök ilyen népszerűtlen, mint Macron. Rengetegen próbálják megmagyarázni, hogy a szocialista gazdasági miniszterként megbukott, később hihetetlen szerencsével elnökké választott politikust miért nem szeretik. Sőt, nyugodtan használható esetében egy durvább kifejezés, az utálat, hiszen nagyon magas nemcsak a hagyományos elutasítottsága ("nem szereti", mondja a válaszadó), hanem a ritkább, nagyon nagy elutasítottsága is ("nagyon nem szereti"). Ezúttal a nagy francia konzervatív filozófus, Luc Ferry elemezte Macron népszerűtlenségének okait.

Luc Ferry a kétezres évek elején miniszter is volt, Jacques Chirac elnöksége idején, azaz, kifejezetten ért a politikához.

Az Ifop intézet legutóbbi véleménykutatása alapján jegyezte meg a Le Figaróban, hogy Macron egy év alatt népszerűtlenebb lett, mint a francia történelemben eddig legnépszerűtlenebb, bukott szocialista politikus, Francois Holland valaha is volt. Ferry szerint egyértelmű, hogy Macron nem képviseli a francia társadalom többségét, legnagyobb jó indulattal is csak egy negyedét talán. Katasztrofális politikája miatt csökkent a növekedés Franciaországban, a munkanélküliség rekord szinten áll, az adórendszer több mint egy évvel ezelőtt ígért átalakítása még el se kezdődött. Luc Ferry egyértelműen viccnek nevezi azt a Macron táborából gyakran elhangzó érvet, miszerint Macront a többség választotta meg. Ez egyszerűen nem igaz, a szélsőséges erőktől való félelem (és ijesztgetés) miatt győzhetett. A baloldal egy ismeretlen és alkalmatlan jelöltet állított ellene (Benoit Hamon), míg a jobboldalon Francois Fillont diszkreditálta egy durva gyűlöletkampánnyal a baloldal és a bevándorlás melletti erők. Ferry érdekesnek tartja, hogy a kampányban Fillont ért vádakból, ügyekből egy sem folytatódott az igazságszolgáltatás előtt.

A Figaro, az RTL és az LCI készített közvéleménykutatást Macron teljesítményéről, és ebből kiderült, hogy a franciák mindösszesen 19 százaléka hagyta jóvá Macron eddig "munkásságát". Már saját táborából sem győznek elnézést kérni Macron sorozatos botrányai miatt, a Benalla ügy, amely miatt a szenátus vizsgálóbizottsága szerdán ül össze, Nicolas Hulot környezetvédelemért felelős, Laura Flessel sportminiszter hirtelen távozása szeptember elején, vagy legutóbbi, a hétköznapi, egyszerű francia munkanélküli kertészt megalázó, pökhendi kijelentései mind arra utalnak, hogy Macron teljesen elveszítette a kapcsolatot a valósággal. Hulot a legnépszerűbb, Flessel a második legnépszerűbb kormánytagja volt ráadásul. Az egykori vívónő, Flessel egyébként nem önként távozott: néhány órával azelőtt, hogy a Le canard enchainé-ben megjelent, hogy a miniszter asszony adót csalt, lemondott. Feltehetően tudta, hogy jön a cikk...

Egyébként a megkérdezettek mindössze 7 százaléka gondolta úgy, hogy Macron balodali politikát folytat, amit az is erősít, hogy meglódult az infláció is. A megkérdezettek 39 százaléka egy, az embereket jobban meghallgató elnököt szeretne, ugyanennyi szeretné, hogy az elnök ismerje be hibáit. Van aki szerint egyáltalán nem véletlen, ami ma Franciaországban történik, az egykori Rothschild-bankár Maron annak idején a bukott szocilista elnöknek Hollande-nak volt a gazdasági minisztere, ezért nincs is mit csodálkozni.

Nagyon jól elmagyarázza Luc Ferry, hogy Macron igazi csődjének az oka az ügyetlen középen állás. Macron sem baloldali, sem jobboldali nem akar lenni, holott, ha jó politikus lenne, akkor megpróbálna egyszerre baloldali ÉS jobboldali lenni. De így egyik sem, és ez népszerűtlenségének fő oka. És ebből adódik, hogy a problémákat sem tudja megoldani.