Benalla, a két lábon járó bomba

Ahogy megírtuk, a Le Figaro értesülései szerint Macron elnök megfenyegette a Francia Szenátus elnökét, nyilvánvalóan azért, hogy megfelelően foglalkozzon szadista testőrparancsnoka szenátusi meghallgatásán kedvenc testőrével. Alexandre Benalla két éve vezeti Macron testőrségét, de a közpénzmilliókkal elhalmozott, marokkói származású férfiről kiderült, hogy szabadidejében rendőr-álruhában tüntetésekre jár tüntetőket verni. Ez a passziója. Most az is kiderült: az egyébként az ingatlanjairól hazudó szocialista politikusnő, Nicole Belloubet igazságügy-miniszter is fenyegető tanácsokat adott a francia szenátusnak Benalla holnapi meghallgatása előtt.