Váratlan négyszemközti megbeszélés is volt Orbán Viktor és Putyin között

Az Origo információi szerint a hivatalos találkozó után Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök négyszemközti megbeszélést is folytatott. 40-45 perces volt a beszélgetés, amire egyébként a Kremlben került sor. A kétségtelenül váratlan, négyszemközti megbeszélés azért is keltett meglepetést, mert a két ország vezetője közti találkozó egyeztetése során nem volt arról szó, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin négyszemközt is találkozik. A mindenképpen szokatlan találkozóról nem szivárogtak ki részletek.