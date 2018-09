Fegyverrel járt konditerembe, pedig egyszer azt mondta, nincs is nála állandóan a pisztolya, amihez fegyvertartási engedélyt sem kért - részletek egy össze-vissza beszélő, hazudozó testőr szenátusi meghallgatásából. Alexandre Benalla, Macron elnök testőrparancsnoka most nem rendőr-álruhában vert embereket passzióból, hanem a Szenátus előtt kellett magyarázkodnia. A francia köztársaság egyik legnagyobb botránysorozatának fontos fejezete volt a mai meghallgatás.

A hatalmas médiafigyelmet kapó Benalla meghallgatása késve kezdődött, mivel Macron elnök szabad idejében rendőrruhát húzó és hobbiból ártatlan embereket verő szadista testőrparancsnoka negyedórát késett. Tette ezt annak ellenére, hogy már 8:15-kor a Szenátus épületébe érkezett egy nagy fekete autóval. Macron párttársai tüntetőleg távol maradtak a meghallgatástól, mondván, hogy az az elnök ellen irányul. Már korábban írtunk arról, hogy mind Macron elnök, mind emberei nyomás alá helyezték a Szenátust Benalla érdekében, és arra is voltak utaló jelek, hogy a hatalom zárt ajtók mögötti tárgyalást szeretne, de a Szenátus demokratikus hagyományainak megfelelően nyílt meghallgatást rendelt el.

Philippe Bas, a Törvénykezési Bizottság elnöke ismertette a bizottság eljárási rendjét és annak célját, amely az volt, hogy megvizsgálják, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ember, aki egyébként nem tartozik a rendőrség állományába, aktívan részt vesz egy rendőri akcióban, ezen kívül pedig a magas rangú állami vezetők védelme érdekében is eljár.

Benalla, aki trendi nyakkendőben, szemüvegben jelent meg az ülésen, az agresszív és primitív ember szerény értelmiségi jelmezt vett fel. Végig a tagadást választotta egész meghallgatása alatt. Állítása szerint soha nem járt el rendőrként, nem volt Macron testőre sem, holott videó felvétel tanúsítja, hogy az egyébként rendes munkájukat végző rendőrök mellé „beugorva” ál-rendőrruhában, de hagyományos rendőrsisakban veri a május 1-i tüntetőket, egyiküket majdnem halálra. Azt pedig, hogy állandóan Macron biztosításával volt elfoglalva, több videó, vallomás is tanúsítja, mint pl. a fancia fociválogatott Champs Elysées-i bevonulása, amikor Benalla utasította (így!) a rendőrséget, hogy várjanak még a busz indításával, mert az elnök még nem ért oda. Akkor az is kiderült, hogy a személyiségzavaros testőr felment a világbajnok focisták buszára és ő is integetett a rajongóknak.

A 27 éves marokkói-francia fiatalember annyit ismert el, hogy a Macront a hatalomba segítő En Marche mozgalom vette fel 2016 decemberében, mint biztonsági igazgató, havi nettó 3500 euróért (több mint 1 millió forint), egészen 2017 tavaszáig. Feladata addig az elnök biztonságának szavatolása, útvonalak biztosítása, ellenőrzése stb. volt. Amikor Macron nyert, rögtön „átvette”, azonnal a Köztársasági elnök Kabinetfőnökének helyettese lett.

Benalla már korábban is vonzódott a politikusokhoz, mert még mielőtt Macron szolgálatába lépett volna, rendelkezési állományban levő csendőrként a szocialista pártban is védelmi feladatokat látott el, egészen pontosan Hollande elnök kampányában védte a később hatalmasat bukott szocialista elnököt. Egy ideig a gazdasági miniszter, a szocialista Arnaud Montebourg sofőrje is volt, de egy hét után Montebourg kirúgta, mert a testőr-sofőr egy párizsi dugóban dührohamot kapott, szándékosan nekiment az előtte álló kocsinak, majd el akart futni, miközben a miniszter a kocsijában volt. Montebourg utána üvöltött, hogy azonnal jöjjön vissza. Este pedig természetesen kirúgta.

A szadista testőparancsok tagadta azt is, hogy az elnöki palotában kapott feladatai összeütközésbe kerülhettek az elnököt hagyományosan védő elit alakulatokkal, nevezetesen a Köztársasági Elnök biztonságáért felelős csoporttal, mivel neki alapvetően „adminisztratív" feladatai voltak (ezért szerepel szinte minden képen, videón Macron mellett, mintha a testőre lenne...) A Szenátusnak pimaszul megígérte, hogy utólag elküldi munkaköri leírását.

Azt is tudjuk, hogy Benalla eltüntette azokat a fegyvereket, amelyek lakásának páncélszekrényében voltak (erről ő maga tett említést korábban). Korábban egyébként azt is mondta, hogy nincs is fegyvere. Tagadta, hogy valaha is rendőrként járt volna el, viszont joggal merül fel a kérdés, hogy miért kért fegyverviselési engedélyt, amit a párizsi prefektúra 2017 októberében meg is adott neki? Erre az volt a válasza, hogy személyes védelem céljából. Majd cinikusan hozzátette, hogy ahhoz, hogy valaki rendőr legyen, nem szükséges előzetes fegyverviselési engedélyt beszerezni. Itt azért komoly ellentmondás van: a személyes védelem céljához és az igazsághoz hozzá kell tenni, hogy Párizs prefektusa, Michel Delpuech júliusban úgy nyilatkozott, hogy Benalla az Élysée kérésére kapott lőfegyvert, amit azzal indokoltak, hogy az kapcsolódik azokhoz a feladatokhoz, amelyekkel megbízták, de semmiképpen nem állandó fegyverviselési engedélyt adtak ki. Benalla saját magának is ellentmondott, amikor megerősítette a szenátorok előtt, hogy állandóan viselte a fegyvert, akár Macron privát, akár közszerepléseire ment. Emlékei szerint erre egy éve alatt 3-szor került sor. „Az én küldetésem, amikor az elnöki kabinetben dolgozom, folyamatos. Így amikor hazatérek, magammal viszem a Glock 43-as fegyveremet is."

Benalla diplomata útlevéllel, állandó belépőengedéllyel rendelkezett a Nemzetgyűlés épületébe is. Erre, és egyéb kiváltságaira ismét cinikusan annyit mondott, hogy ha valaki az elnök kabinetfőnökének a helyettese, akkor annak az Elnök legközvetlenebb környezetében kell lennie, „ideértve az érzékeny területekre való belépést, olyanokba is, amelyek titok-védelmi szempontból is védett területek" . Ami a Nemzetgyűlési belépőjét illeti, megjegyezte, hogy erre azért volt szüksége, mert „konditerembe és könyvtárba (Így!)" járt...

Tagadta azt is, hogy a híresen hírhedt „Alma” palotában, ami az Elysée-palota mindenkori elnöki rezidenciával összeköttetésben levő palota rész, valaha is lakott volna. Azt is tagadta, hogy a rendelkezésére bocsátott Renault Talisman szolgálati autó lett volna, mert ez a kocsi az Elysée-palota közvetlen rendelkezésében volt, azért kapta, hogy jobban elláthassa feladatait, és ehhez kellettek a megkülönböztető eszközök is (kéklámpa, sziréna)

Benallát rendesen felkészíthették az elnök emberei. Egy héttel azután, hogy a Szenátus tagjairól azt mondta, hogy „ezek olyan kisemberek, akiknek semmilyen jogosítványuk és tiszteletük nincs Franciaországban" majd "lekisgrófozta" az őt vizsgáló bizottság elnökét, Philippe Bas-t, most bocsánatot kért az elhangzott szavaiért és kifejtette, hogy „mélységes tiszteletet” érez a szenátorok iránt.

A Benalla-botrány kirobbanása után rengetegen találgatták, hogy Macron elnök és környezete hogy védhet egy ilyen embert. A botrány tetőpontján Macron sajtótájékoztatót tartott, és azt mondta: Alexandre Benalla nem a szeretője.

Hogy a bukott szocialista miniszterből elnökké választott Macron őszre az V. köztársaság (60 éves) történetének messze legnépszerűtlenebb elnöke lett, nagy szerepet játszik a Benalla-ügy. És még hol van ennek a vége...