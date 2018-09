Közös nyilatkozatot írt alá a két Korea vezetője

Közös nyilatkozatot írt alá szerdán Mun Dzse In dél-koreai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető Phenjanban - közölte a Korea-közi csúcs szöuli sajtóközpontja.

Észak-Korea az atomfegyver-mentesítés irányába mutató konkrét lépésekbe egyezett bele - jelentette be Mun Dzse In dél-koreai elnök. Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel közös sajtótájékoztatóján közölte azt is, hogy Kim hozzájárul ahhoz, hogy nemzetközi szakértők jelenlétében véglegesen leszereljék a nukleáris létesítményeket.

Mun kijelentette: a két Korea megállapodott abban, hogy "eltávolítson minden olyan veszélyt, amely háborúhoz vezethet a félszigeten". A dél-koreai politikus aláhúzta: "a teljes atomfegyver-mentesítés a már nem is olyan távoli jövőben megvalósulhat".

Kim kifejezte azt a szándékát, hogy hamarosan szeretne Szöulba látogatni.