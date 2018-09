Az ukrán Barbie szerint tiszta anyja

Az ukrán Barbie-nak is nevezett modell szerint nagyon hasonlít anyjára, ebből is látszik, hogy ő egy természetes szépség. A furcsa anya-lánya párosról a Ladbible számolt be.

Valeria Lukyanova - aki a Barbie becenevet kapta, amiért megszállottan hasonlítani akar a híres babára - anyja, Irina Pashckeeva fotóját az Instagram oldalán osztotta meg, ahol közel ötvenezer követője van.

Irina, akinek nem árulta el a korát, a 32 éves lánya kiköpött mása a rajongók szerint.

Az anyjáról készült bikinis fotó alá azt írta, hogy érkezik az Instagramra az ő kifinomult édesanyja.

Valeria szerint édesanyja fiatalos megjelenése az egészséges életmódjának köszönhető. Ha szeretnél olyan fiatalnak és gyönyörűnek kinézni, mint az anyukám, akkor itt az ideje elmenned egy edzőterembe és felhagyni az egészségtelen ételekkel.

Valeria a fotókkal természetességét szerette volna bizonytani. Ugyanis sok vád érte, hogy Barbie baba szépségét plasztikai műtéteknek köszönheti, de ő állítja, hogy csak a mellét csináltatta meg, minden más valódi rajta.

'Lilian2324' azt írta a fotó alá: "Csodálatos, Barbie pont úgy néz ki, mint a mamája"

Egy másik posztoló, 'KlaraBara33' szerint figyelemreméltó a hasonlóság, és nagyon cuki!

'Wobyru45' azt írta: Mind a ketten lenyűgözőek vagytok, szeretlek!

Természetesen nem ők az elsők, akiket a Barbie baba inspirált. Lengyelországban két nő egymással verseng a legjobb Barbie hasonmás címért a rajongóik előtt.

Egyikőjük Anella, már 30 ezer fontot, közel 11 millió forintot költött plasztikai sebészre. Ő 138 ezer követővel rendelkezik az Instagramon.

Riválisa, Wiktoriát, 134 ezer ember követi közösségi oldalán. Róla nem lehet pontosan tudni, hogy mennyit költött szépészeti beavatkozásokra, de a helyi média szerint sokat tett érte.

Az Egyesült Királyságból származó Kerry Miles, ez idáig 130 ezer fontot, mint egy 47 millió forintot költött megjelenésére.

Mindig is szerettem a Barbie-t. Rengeteg babám volt és minden csupa rózsaszín és vidám volt körülöttem, de csak 2006-ban kezdtem úgy öltözködni, mint ő.