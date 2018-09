Migráns fiatalok szurkáltak meg egy terhes lányt

Egy 17 éves, 5 hónapos terhes német lányra támadt rá brutálisan négy migráns fiú. A késelés felbujtója a gyerek apja volt – írja a Voice of Europe.

Az állapotos lányt, Marcellát a németországi Duisburgban támadta meg a négy migráns szeptember 6-án. A lány azt mesélte, hogy csalódott a barátjában, és beszélni szeretett volna vele. Két évvel ezelőtt találkozott először a 16 éves Rifai B.-vel. Elmondása szerint nem is volt igazán a barátja, de szexuális kapcsolatot létesített a fiúval. Marcella öt hónappal ezelőtt elmondta a fiúnak, hogy gyereket vár tőle, erre az fenyegetőzni kezdett.

Azt írta nekem, hogy senki nem tudhatja meg, hogy ő a gyerek apja. Fenyegetőzött, hogy megöl engem és a babát is

– idézte fel a történteket a lány. Marcella biztos benne, hogy meg akarta ölni őt is, és a gyerekét is. Az ominózus estén Rifai találkozóra hívta este a lányt, aki bedőlt a csapdának.

Néhány métert sétáltunk, és mondta, hogy az apja megöli, ha kiderül, hogy ő a gyerek apja. Ekkor hirtelen három maszkos férfi ugrott elő a bokorból.