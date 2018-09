Orbán Viktor álláspontjának győzelmét bizonyítják az elmúlt napok eseményei

Szerda este megkezdődött az ausztriai Salzburgban az Európai Unió állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács (ET) informális ülése. A kétnapos EU-csúcsot az ET soros elnökségét adó osztrák kormány hívta össze. Az első napon az Európai Néppárt (EPP) is tanácskozott. A fő téma természetesen az illegális migráció és a határvédelem kérdésköre volt, ezenkívül a Brexit folyamatának a megvitatása is napirendre került. Úgy néz ki, hogy a kontinens vezetői végre elfogadták Orbán Viktor magyar miniszterelnök álláspontját a határvédelem fontosságáról, ami egyértelműen Orbán győzelmének tekinthető. Salzburgban több EU-s tagállam is kiállt hazánk mellett.