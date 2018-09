Gigantikus pókháló borít egy görög tengerpartot

Horrorfilmekbe illő díszlethez hasonlít egy görög partszakasz, ugyanis vastag pókháló borítja a part menti növényzetet a nyugat-görögországi Aitolikóban.

A Kis Velencének is nevezett város most olyan, mintha egy horror film egyik helyszíne lenne. Az elmúlt időszakban szinte teljesen beborították a pókhálók. Nemcsak a part menti növényeket, hanem a csónakokat és halászhálókat is teljesen átszőtték a pókok.

A növényekre ártalmatlan a jelenség.A város lakói azt mondják, hogy ahhoz hozzá vannak szokva, hogy ízeltlábúak vannak a városban, de ennyien még sosem voltak – írja az ABC15.

A jelenség ritka, de az országban máshol is előfordult már.

A pókok a párzáshoz szövik a hatalmas méretű hálókat. A kedvező időjárás mellett a zsákmányrovarok, különösen a szúnyogok kivételesen nagy száma is hozzájárult a pókpopuláció megnövekedéséhez.

Maria Chatzaki biológus elmondta, hogy a pókok kihasználják a számukra rendkívül jó időjárási feltételeket, és így készülnek fel a párzásra. A pókok nem veszélyesek, és rendkívül rövid életük, a párzás után nem sokkal elpusztulnak.

Miután az állatok elpusztultak, a hálóik is lebomlanak, és a növények pedig zavartalanul élhetnek tovább.

Bár a pókok teljesen ártalmatlanok az emberekre, a város lakóinak mégis rengeteg problémát okoznak.