Orbán Viktor visszautasítja, hogy a brexit miatt megbüntessék a briteket

Az amerikai jobboldali portálon, a breitbart.com-on megjelent cikk szerint míg az európai vezetők második népszavazást akarnak a brexitről, addig a magyar miniszterelnök szinte egyedüliként kiáll a brit választópolgárok véleménye mellett.

A máltai mellett a cseh miniszterelnök, Andrej Babiš is arról beszélt, hogy reménykedik a brexit-népszavazás figyelmen kívül hagyásában, és reményét fejezte ki, hogy egy esetleges új szavazáson megváltoztatják álláspontjukat az emberek.A Soros György által finanszírozott anti-Brexit best for Britain csoport mindenáron felül akarja vizsgáltatni a brexitet, és új népszavazást akar.

Theresa May brit miniszterelnök ugyanakkor ismét kijelentette az uniós vezetők közös vacsorája előtt, hogy

nem lesz második népszavazás, és ha nem sikerül konszenzusra jutni az EU-val, akkor is kilépnek jövő március 29-én.

Érdekes hónapok elé nézünk, ugyanis a globalista Macron is kemény tárgyalásokra hívta EU-s vezetőtársait, és nagyon úgy néz ki, hogy csak Orbán Viktor magyar miniszterelnök érti meg az EU-bürokratákkal szemben, hogy a jövőre vonatkozó kölcsönös, jó együttműködés és a „fair Brexit” az Európai Uniónak legalább annyira érdeke, mint a szigetországnak.

Közben egy mai MTI-hír szerint a brit sajtó megalázó vereségként értékeli Theresa May teljesítményét a salzburgi EU-csúccsal kapcsolatban. Nagyon úgy tűnik, hogy a Donald Tusk vezette Európai Tanács „ki akarja véreztetni” a brit kormányfőt, hogy minél rosszabb pozícióból tudjon tárgyalni a brexitről, megrengetve a bizalmat iránta saját parlamentjében is.