A dánok szembemennek Brüsszellel: kiutasítanak egy ruandai tömeggyilkost

Döntött a dán legfelsőbb bíróság, hogy kiutasíthatják Wenceslas Twagirayezut, aki aktívan részt vett az 1994-es ruandai népirtásban - írja a 888.hu. Ennek épp az ellenkezőjét fontolgatja Belgium, a belga kormány ugyanis menedékjogot adna egy tömeggyilkos őrnagynak, aki ENSZ-békefenntartókat is megölt.

A koppenhágai bíróság megállapította, hogy a férfi 24 évvel ezelőtt részt vett egy templom és egy egyetem elleni támadásban is, amely során több mint ezren haltak meg. A ruandai férfi 2014-ben kapott dán állampolgárságot, azonban másfél éve börtönben ül.



Az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott Twagirayezu:

Elfogadom, ha kiutasítanak, minden bizonnyal akkor véget ér az életem.

Mint ismeretes 1994-ben százezreket öltek meg Ruandában, a tömeggyilkosságokat főleg két hutu milícia, az Interahamwe és a Impuzamugambi követte el. A konfliktus április 6-án kezdődött és a nyár közepéig tartott, ez idő alatt a becslések szerint legalább 500 000 tuszi és több százezres nagyságrendű mérsékelt hutu vesztette életét.



A 888 beszámolt arról is, hogy Belgium ezzel szemben be akar fogadni egy népirtással vádolt férfit. Belgium úgy tervezte, hogy menedékjogot ad Bernard Ntuyahagának, aki egyébként őrnagy volt a népirtás ideje alatt. A férfi részt vett abban az akcióban is, amely során 10 ENSZ-békefenntartót öltek meg.

Ntuyahagát 2007-ben 20 év börtönre ítélték, amiért közvetlenül részt vett a gyilkosságokban, azonban idén év elején szabadon engedték abból a belga börtönből, ahol büntetését töltötte. A jelentések szerint a tíz brutálisan meggyilkolt ENSZ-békefenntartó hozzátartozóit nem tájékoztatták arról, hogy a gyilkos katonát kiengedték a rácsok mögül.

A Ntuyahaga által vezetett szakasz a bíróság korábbi ítélete szerint elrabolt tíz belga származású ENSZ-békefenntartót, egy katonai támaszpontra szállította őket, ahol később kivégezték őket. Ezenkívül bebizonyosodott róla, hogy számos civil haláláért is ő a felelős, válogatás nélkül gyilkolt.