Muszlimokra szabja a brit rendőrség az egyenruhát

Új egyenruhát vezet be a West Yorkshire-i rendőrség, hogy az elfogadható legyen a muszlim nők számára. Egyre több bűncselekményt követnek el ugyanis a migránsok, ezért szükség lenne minél több muszlim rendőrre és rendőrnőre, a hagyományos brit egyenruhát azonban nem fogadják el. Már be is mutatták az új ruhaterveket, és le is tesztelték a fekete színű, csadorra hasonlító női egyenruhát.