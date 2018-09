Oda is bemehettek a nézők, ahova sohasem

Úgynevezett Nyílt Napot tartott a Nemzeti Színház a hétvégén. Rengetegen voltak, a nézők a színház minden pontját megnézhették, azt is, amit máskor nem. Bemehettek Vidnyánszky Attila igazgató irodájába, megnézhették, ahogy Trill Zsoltot sminkelik, amint a Caligula helytartója címszerepére készül - ingyenes előadást is tartottak a színház legújabb premierjéből - , vagy lehetett fotózni Rátóti Zoltánt. És persze a színpadot, a díszlet- vagy a jelmeztárat is sokan meg akarták nézni. A kora délutántól késő estig tartó program végén a színház előcsarnokában fellépett Hobo, és énekelt Szűcs Nelli, Tóth Auguszta és zenéltek a színház nem régen végzett, új tagjai is.