Akár 22 millió illegális migráns is élhet az Egyesült Államokban

A múlt hét pénteken publikált tanulmány szerint a washingtoni adminisztráció, de még civil szervezetek is alábecsülték az Amerikában tartózkodó illegális bevándorlók számát. A legfrissebb számok alapján akár 22 millióan is lehetnek.

Eddig úgy tudták, 11-12 millióan élnek papírok nélkül az Egyesült Államokban, de a Yale Egyetem és az MIT (Massachusetts Institute of Technology) kutatói által készített tanulmány szerint azonban ez a szám ennek a duplája lehet, vagyis akár 22 millió illegális bevándorlónál is több tartózkodhat az USA-ban. De konzervatívabb becslések is 16,7 és 22 millió fő közé teszik a hivatalos papírokkal nem rendelkező, Amerikában tartózkodó migránsok számát - írja a 888.hu a tanulmányt szemlézve.

Az egyesült államokbeli kommentárok véleménye alapján ezek a számok abszolút alátámasztják Donald Trump elnök bevándorlásellenes tematikáját. A kutatóknak az adatbázis elkészítésénél az volt az eredeti elképzelésük, hogy a köztudatban lévő számokat tudományosan is megerősítsék.

Ám amikor a különböző komponenseket (kitelepítési adatok, határon történt atrocitások, vízumkérelmek száma, halálozási, bűnözési ráták) összehasonlították a 1990 és 2016 közötti periódusra vonatkozóan, kiderült, hogy jóval – akár ötven százalékkal is – többen tartózkodhatnak az Egyesült Államokban, mint azt korábban gondolták.A Yale kutatói, Edward Kaplan, Jonathan Feinstein és az MIT professzora, Mohammad Fazel-Zarandi (ők jegyzik a tanulmányt) maguk is meglepődtek a kapott eredményeken, mint utóbbi fogalmazott: Vakartuk is a fejünket a kapott számok láttán.