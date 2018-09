Fagypont alá esett a hőmérséklet, és helyenként tíz centimétert is meghaladó hó hullott keddre virradó éjszaka Románia hegyvidékein, a 2000 méter feletti utakon és ösvényeken rekedt turisták több helyütt hegyimentők segítségére szorultak.

Románia legmagasabban haladó országútján, a Déli-Kárpátok gerincét 2145 méter magasságban átszelő 67C jelzésű Transalpina országúton három autó és egy kisbusz került az úttestre fagyott jég fogságába. A kocsik egyike már üzemanyag nélkül maradt, mire a hegyimentő és utászok elérték őket. Szerencsére senkinek sem esett baja. A hatóságok úgy döntöttek, hogy a hó letakarításáig lezárják az országutat.

Ugyancsak téli útviszonyokra kell számítaniuk a Fogarasi-havasokon több mint kétezer méteres magasságban átvezető DN7C országúton is, ahol a burkolatot helyenként 10 centiméteres hóréteg borítja. A "Transzfogarasi" országutat egyelőre nem zárják le, de a hó eltakarításán dolgozó munkások azt tanácsolják az autósoknak, hogy téligumi nélkül ne próbáljanak átkelni a hegyen.

A hegyimentők kedd reggel két bajbajutott külföldi - feltételezésük szerint német - turista mentésére indultak a Fogarasban. A Fogarasban túrázó hegymászókat hétfőn a gerincen érte a rossz idő és a Caltun-tónál felállított - állandó személyzet nélküli - menedékhelyen vészelték át az éjszakát. Előző este is hegyimentők hoztak le a hegyről két kimerült és a kihűlés miatt életveszélyes állapotba került fiatalt.A meteorológiai szolgálat keddre is sárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Déli- és Keleti-Kárpátok térségére, ahol 1800 méter feletti magasságban óránként 70-90 kilométeres sebességű széllökésekre és gyenge havazásra kell számítani. Az előrejelzés szerint a szokatlanul hideg idő a hét végig tart a romániai hegyvidéken.