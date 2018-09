Macron egyre nagyobb bajban: tudott testőre illegális fegyveréről

Emmanuel Macron szadista testőrparancsnoka korábban azt állította, hogy sosem viselt fegyvert a francia elnök kampányának központján kívül, ám egy fényképen, ami még 2017-ben készült Poitiers-ben, fegyvert tart egy pincérnő fejéhez – számolt be a Mediapart alapján a Le Figaro.

Alexandre Benalla, a francia elnök szadista testőrparancsnoka, aki szabadidejében ártatlan embereket ver össze Franciaország utcáin, korábban azt nyilatkozta, soha nem hordott fegyvert a kampány központján kívül. Most azonban egy fénykép került nyilvánosságra, ahol a szadista testőr egy Glock pisztolyt tart egy poitiers-i étterem pincérnőjének fejéhez két másik biztonsági ember társaságában. Mindezt az elnökválasztás két fordulója között.

Benalláról sokat elmond, hogy viccesnek tartotta így szelfizni egy étteremben.

A kép után a francia elnök (akkor még csak az első forduló győztese) is készített egy szelfit a felszolgálónővel.

Azon túl, hogy a fegyveres szelfi ezek szerint az elnök jelenlétében történt, az is döbbenetes, hogy ekkor Benallának még nem volt engedélye a fegyverviselésre.

A történtekről a Le Figaro szerette volna megkérdezni a szadista testőrparancsnokot is, de - nem nagy meglepetésre - nem kívánta kommentálni az esetet.

En pleine présidentielle, Benalla dégaine son arme pour un selfie https://t.co/Y5BdHnE4tc — Mediapart (@Mediapart) 2018. szeptember 24.

Macron egyre nagyobb bajban van testőrparancsnoka és bizalmasa folyamatos botrányai miatt. Nem véletlenül nevezi az ügyet a francia sajtó

Macron Watergate-ügyének.

Benalla idén május elsején egy felvonuláson rendőrruhába öltözve brutálisan megvert egy 29 éves, szakácsként dolgozó fiatal fiút és annak barátnőjét. Chloé P. és Georgios D. most nyilatkoztak először, az interjút a teljes francia sajtó átvette és ismertette.

Elmondták, hogy ők még csak nem is tüntetni mentek, hanem megismerkedésük hatodik évfordulóját szerették volna megünnepelni barátnőjével. Feltűnt nekik azonban, hogy a rendőrség nagy erőkkel vonult fel a középiskolás szerveződés ellen, és már könnygázt is bevetettek ellenük, ezért inkább elindultak, hogy palacsintázzanak egyet. A Contrescarpe téren azonban elszabadult a pokol, és a pár megkérdezte a rendőröket, hogy miért bánnak így a fiatalokkal, mire az egyik rendőr egy törött üveget hajított feléjük. A szakács elmondta, hogy azóta nagyon bánja, de annyira felidegesítette magát a rendőrök reakcióján, hogy ő is visszadobott egy üvegkancsót a rendőrök felé, a barátnője pedig egy hamutartót.

A történetet innen már mindenki ismeri az általunk is közzétett videóból, ahol Macron testőre rendőrruhába öltözve gumibottal, sisakban kegyetlenül verni kezdte a görög fiút a francia elnök másik gyanúba keveredett testőre, Vincent Crase lábai előtt.

Egy másik rendőr közben gumibottal verte hátulról a térdem, és a végső csapást Benalla mérte rám, aki belém rúgott és betörte a mellkasom

– számolt be a fiatal szakács.

Az Élysée-palota korábbi védekezése szerint Benalla csak megfigyelőként vett részt a tüntetésen. Ezzel szemben Alain Gibelin, a párizsi rendőrség közrendvédelmi osztályának vezetője azt mondta:

Benalla nem kapott engedélyt erre.

Mindkét testőr ellen vádat emeltek.

Macron propagandagépezete persze próbálja tisztára mosni a szadista testőrt és a két fiatalt a „Fekete Block" szélsőbaloldali akciócsoport tagjainak beállítani, de ezt a fiatalok a bírósági eljárásban is cáfolták.

Gyanús ügyek a testőr körül

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a francia elnök kiállt szadista testőre mellett, akiről számos hír jelent már meg a francia sajtóban. Információik szerint Benalla

egy 300 négyzetméteres lakásban lakott, amit a francia elnök adott neki, és 10 ezer eurót keresett.

Bár ezeket Macron tagadta, kiderült, hogy a vádak igazak voltak. Macron a sajtó és a közvélemény döbbenetére még annak is szükségét érezte, hogy kijelentse: Benalla nem a szeretője.

A Le Figaro újságírója azt is kiderítette, hogy Benalla egy terroristagyanús kapcsolatokkal rendelkező sejk testőre is volt akkor, amikor már Macront is védte.

Hátulról védik a szadista testőröket

A bukott szocialista miniszterből lett migránspárti francia elnök egykori szadista testőrparancsnokát kommunista módszerekre emlékeztető módszerekkel védi az ügyészség.

Benalla vallomásaiban összevissza beszél, és az ügyészek - nyilván az elnöki hivatal nyomására - mindent elhittek neki.

Emiatt megtagadta a nyomozást a bizonyítékok eltűnése miatt, pedig Benalla tüntette el a páncélszekrényét, úgymond biztonsági okokból.

Benalla a telefonját is eltűntette, ami viszont azért érdekes, mert az bizonyíthatja, hogy erről a telefonról hívta fel Alexis Kohlert, az Élysée főtitkárát, hogy a diáktüntetésen lefilmezték, amint brutálisan fiatalokat ver.

Macron a bukás szélén

Még soha nem volt az ötödik köztársaság történetében elnök, aki ilyen hamar ennyire népszerűtlen lett. A Figaro, az RTL és az LCI közvélemény-kutatása szerint a franciák mindösszesen 19 százaléka elégedett Macron eddigi teljesítményével.

A Benalla-botrány mellett Macron impotens reformprogramja is növelte a népszerűtlenségét. A munkanélküliség majdnem 10 százalék, és semmit sem csökken, pedig Macronnak éppen ez volt az ígérete. A növekedés egy év alatt a harmadára csökkent, sorra veti ki az új sarcokat a nyugdíjasokra és a középosztályra, új és új adókat vezet be.

Az egykor gazdasági miniszterként is megbukó Macron most európai szerepről álmodozik, saját bevallása szerint is ő a bevándorláspárti erők vezetője, eközben azonban francia elnökként is a bukás szélére került.