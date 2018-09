Vizsgálják Soros álciviljeinek adóelkerülését

A keddi napon ült össze Czunyiné Bertalan Judit vezetésével az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága a Fidesz-frakció kezdeményezésére, ugyanis felmerült lehetőségként, hogy néhány bevándorláspárti szervezet, pl. a "Migration Aid" a jogi kiskapukat kihasználva, ki akarja kerülni a bevándorlási különadó befizetését.

A bizottság az ülés után arról tájékoztatott, miszerint felkérte a kormányt, hogy vizsgálja meg a bevándorlási különadó megfizetésére vonatkozó hatályos jogszabályokat, és kezdeményezzen változtatásokat, amennyiben azok lehetőséget biztosítanak az adóelkerülésre.

Az állásfoglalást végül 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el, felkérve az Igazságügyi Minisztériumot főfelelősként, hogy lépjen fel a bevándorláspárti szervezetek szabályszerű működése érdekében.

Czunyiné Bertalan Judit, a bizottság fideszes alelnöke felháborítónak nevezte, hogy a "bevándorláspárti Migration Aid" nevű civil szervezet azért kíván párttá alakulni, hogy elkerülje a bevándorlási különadó megfizetését.

A magukat civil szervezetként feltüntető, de rendszeresen kőkemény politikai tevékenységet folytató szervezetek folyamatos aknamunkája ellen csak a törvény erejével lehet fellépni, ezt célozta a júliusban is elfogadott bevándorlási különadó is, de úgy látszik, hogy most már a törvényből fakadó kötelezettségét sem hajlandó teljesíteni a bevándorlást támogató gépezet, nyíltan, vállaltan jogsértést követnek el, vagyis Európában és Magyarországon is szét akarják feszíteni a jogállamiság kereteit - fejtette ki a kormánypárti politikus.

A "Migration Aid" mellett korábban egy másik Soros György pénzelte "civil szervezet", a Helsinki Bizottság is kijelentette, hogy nem hajlandó befizetni a különadót.