Súlyos vereséget szenvedtek Soros hajói

Olaszország nagyon közel van ahhoz, hogy megállítsa a Soros György álcivil szervezetei által finanszírozott embercsempészetet a Földközi-tengeren. Azzal, hogy a panamai hatóságok visszavonták az Aquarius hajó regisztrációját, így az utolsó álcivil hajó sem végezhet migránsszállítást. Matteo Salvini belügyminiszter korábban azt mondta, a civil szervezetek úgy tesznek, mintha taxiszolgáltatást nyújtanának a menedékkérőknek. Az olasz kormány egyébként hétfőn mutatta be új szigorított menekültügyi rendszerét.

Olaszország megtagadhatja, hogy az olasz parti vizeken hajózzon a menekülteket szállító Aquarius, mivel Panama visszavonta a hajó regisztrációját – jelentette ki Tóth Norbert nemzetközi jogász. Korábban derült ki, hogy a panamai hajózási hatóság visszavonta az Aquarius nevű civil mentőhajó regisztrációját, a legközelebbi kikötéskor el kell távolítani róla a panamai lobogót, és nem hajózhat ki új regisztráció nélkül.

A Soros György által támogatott Orvosok Határok Nélkül (MSF) és az SOS Méditerranée tájékoztatása szerint a közép-amerikai ország hatóságai még szombaton tájékoztatták őket a döntésről. A hajó jelenleg a tengeren van, 58 emberrel a fedélzetén.

Hontalanná válhat a hajó

Tóth Norbert arról is beszélt, hogy amennyiben nem jegyzik be más államban a hajót, hontalanná válik. Ugyan zászló nélkül is lehet hajózni, ám ez számos kellemetlenséggel jár. Például, bármely állam hadihajója megállíthatja és átkutathatja a nemzeti hovatartozását nem jelölő járművet – mondta a szakértő.

Időközben az MSF és az SOS Méditerranée arra kérte a francia hatóságokat: kivételesen és humanitárius okokból tegyék lehetővé, hogy a hajó kiköthessen Marseille-ben. Az olasz kikötőknek a bevándorlók előtti lezárása óta Franciaország egyszer sem engedte partra szállni a segélyhajókon utazókat, arra az elvre hivatkozva, hogy a hajótörötteket „a legközelebbi biztonságos kikötőben” kell partra szállítani. A Soros György tőzsdespekuláns által finanszírozott szervezetek szerint az olasz kormány gyakorolt nyomást Panamára, hogy vonják vissza a hajó regisztrációját.

Salvini: Olaszország zárva marad

Az olasz belügyi tárca azonban azt állítja, hogy egyáltalán nem alkalmazott nyomásgyakorlást. Matteo Salvini jobboldali olasz belügyminiszter korábban azt vetette a civil szervezetek szemére, hogy úgy tesznek, mintha taxiszolgáltatást nyújtanának a menedékkérőknek. Salvini vasárnap azt mondta, hogy az Aquarius megnehezíti a líbiai parti őrség munkáját, és nem engedelmeskedik az utasításoknak, ezért a tevékenysége törvénysértő. „Ezerszer is nevet és zászlót válthatnak, de Olaszország kikötői zárva maradnak előttük” – idézte az olasz sajtó a jobboldali politikust.

Itt az új migrációs rendelet

Szintén korábban beszámoltunk arról, hogy az érkezők azonosítási idejének meghosszabbítását, a humanitárius menedékjog kérelmezésének szigorítását, valamint a bűncselekményt elkövető emberek kiutasítását is tartalmazza az olasz kormány új biztonsági és migrációs törvényerejű rendelete, amelyet Giuseppe Conte miniszterelnök és Matteo Salvini belügyminiszter mutatott be. Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy a kormány célja az olaszországi menedékkérelmezési rendszer átszervezése és „rendbetétele” volt a terrorizmus veszélyének további csökkentésével.

A belügyminiszter bejelentette azt is, hogy az Olaszországba érkezőket a jelenlegi 90 helyett 180 napig tartóztatják fel a regisztrációs központokban a pontosabb azonosítás érdekében. Tervként említette meg, hogy a menedékkérők ellátására szánt, fejenkénti 35 eurós kvótát az EU-átlaghoz igazítva jelentősen csökkenteni akarják, amivel évente 1,5 milliárd euróval többet tudnak majd a biztonságra fordítani. A migrációs és biztonsági rendelet több szervezettbűnözés-ellenes intézkedést is tartalmaz. A kormány egyhangúlag elfogadta a Salvini-rendelet néven ismert csomagot, amelyet most az olasz államfőnek is alá kell írnia, valamint hatvan napon belül az olasz parlament is szavaz róla.