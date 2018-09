Nagy bejelentéseket tett Szijjártó Péter

Megállapodott a két fél egy újabb közvetlen légi járat indításáról: a Budapest-Peking vonal után jövő nyártól Budapest és Sanghaj között is közvetlenül lehet utazni és árut szállítani is. Újraindulhat Kínába a magyar baromfitermékek exportja - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Vang Ji kínai külügyminiszter.