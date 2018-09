Hét év után került elő a lopott állatkerti teknős

Hét évvel ezelőtt nyomtalanul felszívódott két sugarasteknős az ausztráliai Perth Zoo-ból. A Madagaszkáron őshonos faj súlyosan veszélyeztetett, vagyis szinte a kihalás szélén áll.

Nem a két teknős volt az első, akiket megpróbáltak kicsempészni ebből az állatkertből: néhány hete egy szurikátakölyköt lopott el valaki az állatok kifutójából. A kölyköt azóta megtalálták, az állatkert pedig szigorított a biztonsági intézkedéseken.

A Guardian írta meg, hogy a Peth Zoo újabb örömhírről számolhatott be: visszakerült hozzájuk az egyik 2011-ben ellopott sugarasteknősük is. A veszélyeztetett hüllő Girrawheenből, egy családi házból került elő még szeptember elején, amikor a rendőrök – más okból – házkutatást tartottak az épületben. Úgy sejtik, a házban élőknek tudomása lehet a másik teknős hollétéről is.

A sugarasteknősök ritka kincsnek számítanak a csempészek körében, hiszen őshonos élőhelyükön, Madagaszkáron a korábbi 6 millióról, mindössze öt év alatt 3 millióra csökkent a számuk.

„Az, hogy a teknős hét év után élve került elő, egészen elképesztő. Ezeknek az állatoknak ugyanis speciális élelemre és különleges környezetre van szükségük a túléléshez. Nem családi kedvencek, hanem veszélyeztetett állatok” – nyomatékosította Stephen Dawson, az állatkert gondozója, milyen nagy veszélyben van az eltűnt példány.

A rendőrség kérte, hogy akinek információja van az állatkerti teknősről, jelentkezzen náluk.