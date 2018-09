Durván kiakasztotta a vegánokat a hentes rosszmájú hirdetése

A vegánok felháborodtak egy brit hentes tréfás reklámtábláján, ami életmódjukon viccelődött. Anthony Andrew később elnézést kért a kiirás miatt, bár ezt is egész egyedien tette.

Anthony Griffiths, a tradicionális hentesüzlet, az Anthony Andrew tulajdonosa üzlet előtti reklámtáblára a következő üzenetet írta: Kedves Vegánok, itt vannak azok a tehenek, akik eleszik előletek a füvet. Szívesen!

Az üzenet rengeteg figyelmet kapott az interneten -írja a Metro.

Valaki azt írta, hogy amikor elkezdte elolvasni az üzenetét, izgatott és kíváncsi volt a megszólítás miatt. Utána csalódott vált az ellenségeskedés miatt. A végén még tanácsit is adott: ne hergeld fel a potenciális vevőidet. Szívesen! - írta.

Más azt írta: vannak emberek, akik így igazolják az állatok szenvedését, kizsákmányolását, mert nincs bennük semmilyen együttérzés, csak a hasukra gondolnak. "Én boldog vagyok, hogy senki sem halott a tányéromon."

A felháborodott üzenetek után a derbyshirei hentes azt mondta, hogy az üzenet csak vicc volt, nem akart senkit megbántani.

Ismertek vagyunk a vicces üzenetinkről, hirdetéseinkről. Senkit nem akarunk megbántani, csak minden alkalmat megragadunk arra, hogy szórakoztassunk, és feldobjuk a hangulatot

- részletezte.

A hentes a maga módján folytatta a bocsánatkérést. Azt mondta, hogy ha valakit akarata ellenére megbántott, az vendége egy steakre.

Majd hozzá tette, hogy csak helyi gazdáktól, csakis minőségi árut vesz, az összes hús az RSEPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) által jóváhagyott gazdaságból származik.

Dominika Piasecka, a Vegán Társaság szóvivője azt mondta, hogy a hirdetés rossz ízű volt, és ettől még csak még több vegán lesz.

A vegánok száma az elmúlt négy évben a négyszeresére nőtt. Ebből is látszik, hogy egyre többen aggódnak a hús-, tej- és tojás-fogyasztás, ipar miatt.