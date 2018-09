A svéd média 24 órát várt, míg közölte, hogy gyerekek közé hajtott egy autó Svédországban – írja a Voice of Europe. Az elkövető elmenekült, a tanúk azt sem tudták megmondani, hogy férfi vagy nő volt az elkövető.

Sokkal rosszabb vége is lehetett volna a hétfőn történt esetnek, amely a Svédország déli részén található Grundsjön és Gammalstorp között történt. Délután 13:00 körül egy fekete vagy sötétkék Saab nagyjából 40 km/órás sebességgel rohant bele egy 100 fős gyerekcsoportba, melyet tíz tanár kísért. Szerencsére „csak” két gyerek sérült meg, a rendőrség szerint nem súlyosak a sérülések.

A diákoknak friluftsdag volt, ami egy olyan nap, amelyet kint töltenek a természetben, sportolással vagy más hasonló időtöltéssel. A portál kiemeli, hogy szokatlan módon csak egyetlen svéd hírforrás jelentett az esetről, ráadásul az is csak 24 órával az eset után értesítette a lakosságot.

A rendőrség arra kéri a nyilvánosságot, hogy ha van bármilyen információjuk, segítsenek, hogy elfoghassák a gyanúsítottat.

Érdekes helyzet lehet most már a svéd média tekintetében is, hiszen vajon mi ütheti meg a sajtó ingerküszöbét, ha az nem, hogy gyerekek közé hajt egy autó? Az elmúlt években sajnálatos módon történtek hasonló esetek, és ezt az esetet is szándékos cselekménynek minősítik a hatóságok.