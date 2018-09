Amennyiben az ukrán kormány úgy dönt, hogy kiutasítja a beregszászi magyar konzult, hazánk is haladéktalanul kiutasít egy Magyarország területén dolgozó ukrán konzult - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakának helyszínén az ukrán kollégájával, Pavlo Klimkinnel való kétoldalú találkozója kapcsán.