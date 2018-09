Rossz jegyekkel büntette a diákját, mert az nem akart szexelni vele

Két ügy miatt is bíróság elé kell állnia egy dél-karolinai tanárnőnek, aki először elcsábította egy diákját, majd, amikor a fiú szakított vele, bosszúból lerontotta a jegyeit. A család most polgári pert indított a nő ellen, akit már börtönbe zártak a viszony miatt.

A dél-Karolinai középiskolában tanított matematikát a 27 éves Jennifer Olajire-Aro, aki elcsábította 17 éves tanítványát. A tanárnő többször is lefeküdt a kamasz fiúval, aki decemberben úgy döntött, hogy nem akar már szexelni a nővel. Olajire-Aro ezen annyira feldühödött, hogy bosszúból csupa rossz jegyet adott a fiúnak. A nőt már akkor letartóztatták, amiért szexelt fiatalkorú tanítványával, a család viszont most perelte be Olajire-Arot, amiért lerontotta a fiú jegyeit - írja a New York Post.