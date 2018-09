Belga börtönőrökre támadt egy muszlim terrorista, öten súlyosan megsérültek

Egy 37 éves csecsen dzsihadista, aki már Szíriában is harcolt, 5 börtönőrt sebesített meg a Hasselti börtönben Belgiumban – írja a Le Soir.

Krystof Muyters, szakszervezeti küldött megerősítette az információt a flamand Het Belang napilapnak. Az elkövetőt a bruges-i börtönből szállították ide. Különösen kegyetlen rabként ismerték, most be is bizonyította. Az 5 megsebesített börtönőrt azonnal a sürgősségi osztályra vitték, sérüléseik súlyossága még nem teljesen ismert, de a szakszervezeti küldött szerint tartós munkanélküliséggel kell számolni.

Az elkövető eredetileg Bruges-ben volt fogva tartva, magas szintű felügyelet mellett, tekintettel arra, hogy nehezen kezelhető volt. Rendes körülmények között a Hasselti börtön radikalizációt „megszüntető" programjában vett volna részt, ide kellett volna integrálódnia. Viszont ami szerdán délután történt a börtönben egy ételkiosztás során az is azt mutatja, hogy a dzsihadisták integrációja lehetetlen, nem működnek a programok, amelyekkel visszatérhetnének a rendes társadalomba.

A szakszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a spórolás és a leépítések miatt komoly veszélybe kerül a börtönőrök biztonsága, ezért is van egyre több sztrájk ezen a területen Belgiumban.