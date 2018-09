Fehér csecsemőket akar gyilkolni egy muszlim rapper - videó

Nick Conrad egy Franciaországban élő fekete rapper, aki a mostani rasszista jellegű akciója előtt nem volt közismert. Az Akasszátok fel a fehéreket (Pendez les Blancs) című dalában arról énekelt, hogy megölné a fehér bőrszínű embereket, köztük a csecsemőket is.

A kilencperces gyűlöletkeltő szám először szeptember 17-én jelent meg a YouTube videómegosztó csatornán.

Ebben a szerző, Nick Conrad a főszereplő, aki megkínoz, majd felakaszt egy fehér férfit– írja a BBC.

A rapper a dalban konkrétan sorozatgyilkosságra buzdít:

Bemegyek a bölcsődébe, és megölöm a fehér csecsemőket, szüleiket meg felakasztom, hogy a fekete gyerekek jól szórakozzanak. Jól megkorbácsolom őket, amíg a belőlük ömlő vér halálszagú nem lesz. A rasszista és gyűlöletkeltő számot a YouTube a többször megismételt feltöltések után valamennyi alkalommal letiltotta, de az abból kivágott részletek még elérhetőek a videómegosztón.

Nick Conrad ellen egyébként nyomozás indult felbujtás és gyűlöletbeszéd megalapozott gyanúja miatt.

A fehér bőrszínűek ellen irányuló rendkívül agresszív támadást Gérard Collomb francia belügyminiszter nagy nehezen elítélte. A rapper persze felháborodott a nem túl erős bírálatokon is, szerinte ez a produkció a művészi szabadsága része.

Még az is lehet, hogy a francia hatóságok a muszlim migránsokkal szembeni kettős mérce jegyében ezt el is fogadják, különösen úgy, hogy Franciaországban jelenleg valójában nincs is belügyminiszter. Gerard Collomb úgy van hivatalban, hogy már bejelentette, hogy 8 hónap múlva lemond. Elképzelhető, milyen szigorral lépnek fel a migránserőszak és a muszlimok fehérgyűlölete ellen, miközben Collomb migránsbarát intézkedései miatt eddig sem volt képes korlátozni a muszlim rasszizmust.