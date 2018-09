Ukrajna rövid időn belül kiutasítja a beregszászi magyar konzult, amennyiben Magyarország nem hívja vissza - jelentette ki Pavlo Klimkin külügyminiszter szerdán, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel találkozott New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakának helyszínén.

Javasoltam (a magyaroknak), hogy saját maguk hívják vissza a konzult. Amennyiben erre hamarosan nem kerül sor, úgy hazaküldjük - idézte a TASZSZ orosz hírügynökség Klimkin sokadik magyarellenes fenyegetőzését.

Mint mondta, a probléma nem csak az útlevelek (Magyarország részéről kárpátaljai magyaroknak történő) adásában van.

Szerint a magyar konzulok instrukciókat adtak, hogyan kell leplezni a magyar állampolgárságot, az újonnan kapott jogokat és kötelezettségeket, ami az ukrán külügyminiszter véleménye alapján egy alapvető törvénysértés.

Az állítólagos leplezésre vonatkozóan viszont semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott.Pavlo Klimkin ezt követően hangsúlyozta, hogy egyetlen kulcsfontosságú kérdésben sem sikerült megállapodni a magyar féllel.

"A találkozó egyáltalán nem volt egyszerű, egy sor kérdésen tovább fogunk dolgozni, kulcsfontosságú ügyekben azonban nem sikerült egyezségre jutni. Úgy gondolom alapvetően másként látjuk a dolgokat, azt is, hogy hogyan kellene segíteni a mi magyar közösségünknek" - tette hozzá az ukrán külügyminiszter, aki egyébként nem akar segíteni a kárpátaljaiaknak, hanem az eddig megszerzett jogaik megvonásán munkálkodik már legalább egy éve.Ahogy az Origo azt már megírta, Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője szerdán, New Yorkban a Pavlo Klimkinnel való kétoldalú találkozója kapcsán kijelentette: amennyiben az ukrán kormány úgy dönt, hogy kiutasítja a beregszászi magyar konzult, Magyarország is haladéktalanul kiutasít egy Magyarországon dolgozó ukrán konzult. A két ország viszonyában az okozott újabb feszültséget, hogy egy héttel ezelőtt a YouTube videomegosztón egy rejtett kamerával készült felvétel jelent meg, amelyen kárpátaljai magyarok magyar állampolgársági esküt tesznek a beregszászi konzulátuson. Klimkin ezt követően azzal fenyegetőzött, hogy Kijev kiutasítja a konzult.Dmitro Tuzsanszkij magyar-ukrán kapcsolatokkal foglalkozó ukrán szakértő az UNIAN hírügynökségnek adott interjújában úgy vélekedett, hogy a beregszászi magyar konzulátus alkalmazottai valójában nem sértették meg a nemzetközi jogot. Tuzsanszkij szerint a magyar kormány politikájának lényege a nemzet egysége a kettős állampolgárság intézményén keresztül. Ezt a nemzetegységet pedig nem területi alapon, hanem jogi úton, azaz a kettős állampolgársággal, továbbá politikailag, azaz társadalmi szervezeteken keresztül és gazdaságilag, azaz különböző támogatások útján valósítja meg - fűzte hozzá a szakértő.

Korábban az MTI-nek nyilatkozva Tóth Mihály, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa is azt mondta, hogy nem sértette meg Ukrajna egyetlen törvényét sem a beregszászi magyar konzul a múlt szerdai videofelvételen.

A felvételt egyébként egy határőr készítette, aki a gyanú alapján az ukrán titkosszolgálat ügynöke.