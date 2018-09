Így alakítják át Nagy-Britanniát a migránsok

Nagy-Britannia egy hónapnyi bevándorlással, integrációval és bűnözéssel kapcsolatos eseményeit dolgoztuk fel napról napra. Összeállításunkban arra akarunk rámutatni, hogy milyen mértékben alakítja át az Egyesült Királyság életét a migráció.

Elképesztő bűncselekményeket követtek el a migránsok az előző hónapban Nagy-Britanniában. Ezek közül is nagy felháborodást keltett az az eset, amikor egy bírósági tárgyaláson egy szexuális erőszakkal vádolt férfi azt mondta: Igen, bűnös vagyok, de miért ne tettem volna? Most bemutatjuk, hogy augusztusban milyen felháborító esetek borzolták az angol közvéleményt az egyre tömegesebb migrációval kapcsolatban. Összeállításunkból kiderül az is, hogyan alakítja át a migráció a mindennapokat a szigetországban.

Augusztus elsején a brit legfelsőbb bíróság egy muszlim házasság ügyében engedélyezte a válást, miközben magát a házasságot a hatályos brit jog értelmében nem is lehetett volna elfogadni. Az ítélet kapcsán sokan arra hívták fel a figyelmet, hogy úgy tűnik, mára Nagy-Britanniában két egymás mellett élő jogrendszer működik: a brit jog és a sharia jogrendszer.

Augusztus 2-án arra derült fény, hogy az Egyesült Királyságban több ezer olyan vízumot állítottak ki pakisztáni, indiai és bangladesi férfiak részére, akiknek a Nagy-Britanniában élő feleségeik ezt megpróbálták megakadályozni, mivel az érintett férfiak korábban súlyosan bántalmazták a nőket. A brit hatóságok a korábbi jelentések ellenére adták ki a vízumokat, ezért vizsgálatot indítottak az érintett szervek.

Augusztus 3-án egy 18 éves migránst ítéltek el legalább 13 éves börtönbüntetésre, mivel terrortámadást terveztek brit földön. Safaa Boular az első olyan nő volt Nagy-Britanniában, aki aktívan vett részt egy női Iszlám Állam-sejt létrehozásában. Boular azzal védekezett a bíróságon, hogy megbánta a tettét, és már elfogadja a nyugati értékeket. Mindezt a testület nem fogadta el, és elítélték.

Augusztus 4-én több brit lap arról írt, hogy egy 26 éves iraki migránsnak egy 12 éves barátnője volt. A férfit letartóztatták, de a hatóságok szerették volna megtudni, hogy kulturálisan mennyire elfogadható egy ilyen kapcsolat az adott közösségen belül. A rendőrség egy segélyszervezetet hívott fel az üggyel kapcsolatban, ahol azt közölték velük, hogy ezzel az esettel ugyanúgy kell foglalkozni, mint bármilyen más gyermekbántalmazással. Az ügyből azért lett országos botrány, mert azt mutatja, hogy a rendőrség berkein belül is másfajta mérce kezd kialakulni a gyermekbántalmazások esetében, ha azt egy angol követi el, vagy pedig egy migráns.

Augusztus 5-én Boris Johnson volt brit külügyminiszter és főpolgármester azt mondta, hogy a burka és a nikáb viselete a bankrablókra és a levelesládákra emlékezteti őt. A politikus szavait óriási felháborodás kísérte a politikai korrektség védelmezői körében, és büntetőeljárást sürgettek a konzervatív párti politikussal szemben. A hatóságok végül nem indítottak eljárást Johnsonnal szemben, de a konzervatív párton belül is nagy vitákat generált.

Augusztus 6-án a Daily Mail eltávolított egy cikket a honlapjáról, amiben a 300 ezer bevándorló által lakott Saint Denisben uralkodó elképesztő bűnügyi állapotokról írtak. A cikket a migránshátterű Marwan Muhammad francia politikai aktivista iszlamofóbnak tartotta, ezért írt levelet a szerkesztőségnek. Ugyanezen a napon derült ki, hogy egy 57 éves török bevándorló egy londoni gyorsétterem WC-jében szexuálisan bántalmazott egy 13 éves fiút.

Augusztus 7-én 16 éves börtönbüntetésre ítélték Ishaq Al-Noort, egy 21 éves szudáni bevándorlót, mert megerőszakolt egy 17 éves fiút egy temetőben. A vádlott a bíróságon beismerte a tettét, de egyáltalán nem tartotta problémának a megerőszakolást. Egy nappal később jelent meg az a felmérés, miszerint a britek 60 százaléka szerint egyáltalán nem számít rasszista kijelentésnek a burka összehasonlítása a rablókkal. A britek 59 százaléka pedig betiltaná a burka viselését.

Augusztus 9-én döntöttek arról, hogy a rochdale-i pedofil migránsbanda három tagjától elveszik a brit állampolgárságot, és visszatoloncolják őket Pakisztánba. Természetesen az érintettek fellebbeztek a döntés ellen, mert az súlyosan érintené a családi életüket. Végül a legfelsőbb bíróság helybenhagyta a kitoloncolást.

Augusztus 10-én egy bristoli buszvezetőt azért büntetett meg a munkaadója, mert arra kért egy muszlim nőt, hogy vegye le az arcát takaró kendőt. A nő arról beszélt, hogy nagyon megalázta őt a buszvezető a viselkedésével. A buszcég bocsánatot kért a 20 éves nőtől, és eljárást indított a sofőr ellen. Ugyanezen a napon ítélték el azt az iszlámra áttért angol férfit, aki terrortámadást szeretett volna végrehajtani London belvárosában. És szintén augusztus 10-én történt, hogy állítólag Theresa May miniszterelnök megpróbált cenzúrázni egy olyan fotót, ami róla készült egy halal hentesnél, mert attól tartott, ezzel elidegeníti a választókat.

Augusztus 11-én Liam Bradley-t egy motorkerékpár-oktatót vádolt meg rasszizmussal egy töltőállomás, mivel azt mondta valakinek, hogy vegye le a sisakját, miközben mellette egy burkában lévő nő tankolt. Az esetet a férfi megosztott az egyik közösségi oldalon. A poszt végül nagy népszerűségnek örvendett.

Augusztus 13-án elutasították Razwan Faraz egy volt általános iskolai igazgatóhelyettes fellebbezését, hogy visszakapja a munkáját. A férfit azért távolították el az iskolából, mert azt mondta, hogy „a homoszexuálisokat ki kell irtani”. A migránshátterű oktató azzal próbált védekezni, hogy vallási megkülönböztetés áldozata, és ezért rúgták ki az iskolából, de a bíró nem adott helyt a keresetének.

Augusztus 14-én egy szudáni származású migráns hajtott gyalogosok közé a brit parlamentnél. A férfit a rendőrök elfogták és terrorizmus gyanújával áll majd bíróság elé.

Augusztus 15-én tartóztatták le azt a 32 személyt, akik egy muszlim szexbanda tagjai voltak. A migráns férfiak általában 12 és 18 év közötti lányokat erőszakoltak meg, és kényszerítettek prostitúcióra. A borzalmas esetek Huddersfield városában és környékén történtek.

Augusztus 16-án látott napvilágot, hogy egy mecsetben az imám arra szólította fel a helyi muszlimokat, hogy támogassák a fegyveres dzsihádot. A Didsbury-mecset korábban arról vált híressé, hogy Salman Abedi és családja rendszeresen járt ebbe a mecsetbe. Abedi volt az a muszlim terrorista, aki egy Ariane Grande-koncert előtt robbantotta fel magát. A merényletben 22-en vesztették életüket.

Augusztus 17-én egy hároméves kislány került a kórházba, mert súlyosan megsebesült egy nőinemiszerv-csonkításban. Ez már a harmadik nyilvánosságra került eset volt Nagy-Britanniában 1985 óta, amióta törvény tiltja a nemiszervcsonkítást. A korábbi két esetben a bíróságok felmentették az elkövetőket a törvényi tiltás ellenére.

Augusztus 19-én látott napvilágot az a kutatás, miszerint az elmúlt években egyharmadával nőtt a nyári szünet alatt házasságra kényszerített lányok száma. Míg 2015-ben csupán 99 ilyen eset derült ki, addig 2017-ben már 150.

Augusztus 20-án több politikus és állatjóléti csoport azért ítélte el a kormányt, mert megállapodást kötött Szaúd-Arábiával arról, hogy olyan formában fognak bárányhúst exportálni a muzulmán országba, hogy a levágás előtt nem kábítják el az állatokat. A következő öt évben várhatóan 25 millió fontos bevétele lesz a költségvetésnek.

Augusztus 22-én egy bangladesi migránst ítéltek el, mivel nyolc éven keresztül visszaélt a brit jóléti állam szolgáltatásával és ezzel 28 ezer fontnyi kárt okozott.

Augusztus 24-én egy muszlim családot vettek filmre, akik Dagenhamban egy családi ház udvarában vágtak állatot. A család azzal védekezett, hogy mivel a vágást egy muzulmán ünnepkor végezték, ezért nem követtek el semmilyen bűncselekményt. Szintén ugyanezen a napon Lanchashire Megyei Tanácsa arról döntött, hogy ideiglenesen felfüggesztik azon bárány-és marhahúsok iskolai felszolgálásnak a tilalmát, amelyeket nem altatással öltek meg. A megyében hosszú ideje nagy vita van arról, hogy az iszlám vágás szerint szolgálják-e fel a húst az iskolákban, vagy pedig nem.

Augusztus 25-én ötéves börtönbüntetésre ítélték Yusuf Akát, mivel egy kórházban véletlenszerű módon késsel támadt az ott tartózkodókra. Mindezt azzal indokolta, hogy figyelmeztetni szerette volna az embereket.

Augusztus 26-án ismételten a kényszerházasságokról szóló hírek borzolták a kedélyeket. Kiderült, hogy brit szomáliai tinédzsereket vittek vissza az országukba, hogy létrejöhessenek a családok által remélt kényszerfrigyek. Szomália esetében egy éve alatt 100 százalékkal nőtt a kényszerházasságok száma brit relációban.

Augusztus utolsó két napján pedig már csak olyan jelentéktelen esetek történtek Nagy-Britanniában, minthogy 30 év börtönre ítéltek egy 21 éves migráns hátterű férfit, mert meg akarta gyilkolni Theresa May kormányfőt. Egy másik eset pedig arról szólt, hogy egy férfit azért ítéltek el, mert tudatosan félrevezette a bíróságokat. A muszlim hátterű személy a bíróság elmondása szerint végig tudatosan semmibe vette a világi hatóság szabályait, és vallási alapon próbált kiállni az igaza mellett.