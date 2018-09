Magyarországgal szemben tanúsított magatartása miatt kétszínűséggel vádolta Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetőjét Calin Popescu Tariceanu, a kisebbik román kormánypártnak, a jobbközép Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke, aki 2004-2008 között Románia miniszterelnöke is volt, és a felmérések alapján az egyik nagy esélyese a 2019-es államfői választásoknak.

A román szenátus elnöki tisztségét is betöltő Tariceanu szerdán egy bukaresti sajtóértekezleten számolt be arról, milyen témákról volt szó Brüsszelben az Európai Parlament (EP) liberális képviselőcsoportjának, a - szintén ALDE-nek rövidített - Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért EP-frakciójának ülésén.

Tariceanu elmondta: a liberális EP-képviselők számon kérték rajta, hogy a román ALDE két EP-képviselője miért nem szavazta meg a Soros-Sargentini jelentést. Magyarázatul a jobboldali liberális politikus kifejtette: az a Manfred Weber áll Magyarország elmarasztalásának a hátterében, aki korábbi budapesti látogatása alkalmával még kiállt Orbán Viktor mellett. Tariceanu szerint az azóta eltelt néhány hónap alatt semmi olyan nem történt Magyarországon, ami indokolná Weber álláspontjának megváltozását, azon kívül, hogy időközben Angela Merkel neki ígérte az EPP csúcsjelölti tisztségét (Spitzenkandidat), amelynek révén Weber válhat az EPP jelöltjévé az - európai parlamenti választások nyomán megújuló - Európai Bizottság elnöki tisztségére.

Tariceanu véleménye alapján Magyarország megbüntetésének támogatása politikai játszma Weber részéről, amellyel valószínűleg háláját akarta kifejezni a német kancellárnak. Én látom ezt a kétszínűséget, ennyi tapasztalattal a hátam mögött nem tehetek úgy, mintha nem látnám - szögezte le a román ALDE elnöke.

Románia 32 EP-képviselője közül 18-an szavaztak igennel, 4-en nemmel szeptember 12-én a Soros-Sargentini jelentésre, 3 képviselő tartózkodott, 7 pedig nem szavazott.

A két ALDE-képviselő közül az egyik, Norica Nicolai nemmel voksolt, a másik, Renate Weber pedig nem adta le szavazatát, arra hivatkozva, hogy kettős mércén alapuló, politikailag elhibázott lépésnek tartják Magyarország elmarasztalását.

A magát jobboldali liberálisként meghatározó 66 éves Calin Popescu Tariceanu 2004-2008 között Románia miniszterelnöki tisztségét töltötte be, a szakértők szerint ő volt az 1989-es forradalom után az ország legjobb kormányfője.Nagy valószínűséggel fog indulni a 2019-es köztársaságielnök-választásokon is, a különböző felmérések alapján az első vagy a második helyet szerezné meg, ha most lenne a voksolás.