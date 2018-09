Támogatni kell a fiatalok bevonását a békeközvetítői erőfeszítésekbe

A magyar kormány meglátása szerint a civilek megóvásának legjobb módja, ha igyekeznek megelőzni a konfliktusokat, és ebben a folyamatban fontos szerepet kell kapniuk a fiataloknak – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az ENSZ-közgyűlés New York-i ülésszakán, a nemzetközi békeközvetítői erőfeszítések segítésére létrejött, úgynevezett Közvetítői Baráti Csoport (Group of Friends of Mediation) rendezvényén.