Most a Soros-hajókat üzemeltető álcivileket védi Brüsszel

Gál Kinga, fideszes EP-képviselő számolt be arról, hogy az EP Állampolgársági, Jogi, Bel- és Igazságügyi bizottsága (LIBE) most épp azokat a migránsmentő, Soros-hajókat üzemeltető álcivil szervezetek képviselőit hallgatta meg, amelyek már több ezer illegális bevándorlót hoztak be Európába, sokukkal szemben pedig eljárás is volt már folyamatban az embercsempészekkel való együttműködés miatt. A Magyar Hírlap beszámolójában megírta, hogy jól látszik, hogy hogyan tesz meg mindent az EP bevándorláspárti többsége azért, hogy minél több bevándorlót telepítsen be Európába.