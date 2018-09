Bárki láthatta a pártkonferenciára érkezők valamennyi adatát

Jelentős adatvédelmi probléma előzte meg szombaton a brit Konzervatív Párt vasárnap Birminghamben kezdődő kongresszusát, miután az eseményre létrehozott appon az összes résztvevő minden adata elérhetővé vált mindenki számára – jelentette szombat este a brit sajtó.

A baloldali The Guardian tudósítója hívta fel a figyelmet arra, hogy Boris Johnson volt külügyminiszter nyilvános, parlamenti e-mail címével minden további nélkül be tudott lépni az appba, jelszóra sem volt szükség, és azonnal hozzáfért Johnson több adatához, például a privát mobilszámához is. A BBC is megerősítette, hogy hozzá lehetett férni bárki adataihoz az appon keresztül.

A párt elnézést kért a problémáért. A gondot okozó gombot eltávolították az appból. Brandon Lewis, a párt elnöke vizsgálatot ígért, és mindenkit megnyugtatott, hogy az alkalmazás immár biztonságos.

Ennek ellenére a brit adatvédelmi hatóság érdeklődését is felkeltette az ügy, mert - mint rámutattak - az adatkezelőknek törvényi kötelességük szavatolni a személyes adatok biztonságát. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az új uniós adatvédelmi rendelet értelmében a Konzervatív Pártnak 72 óra áll rendelkezésére, hogy jelezze a hatóságnak, ha olyan adatszivárgás történt, amely mások jogait sértheti.

Az ellenzéki Munkáspárt árnyékkormányának egyik tagja, Jon Trickett bírálta a konzervatívokat a történtek miatt, és azt fejtegette, hogyan lehet az ország biztonságát a konzervatívokra bízni, ha még egy olyan appot sem tudnak összehozni, amely biztonságosan megőrzi mások személyes adatait.