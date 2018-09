Szír migráns vert össze brutálisan három idős nőt Bécsben

Döbbenetes jelenteknek lehettek szemtanúi Bécs Alsergrund kerületének lakói: egy 41 éves szír migráns három idősebb nőre támadt rá egy villamosmegállóban. Az egyik asszonynak agyrázkódása lett, annyire megverte a kegyetlen migráns, akit elfogtak a rendőrök. A történet érdekessége, hogy Bécset idén is a világ legélhetőbb városának választották meg egy felmérésben.

A migráns először a Währinger Straßén kezdett el őrjöngeni - számolt be a történtekről a Krone.at nevű osztrák portál. Egyszer csak a megállóban nekiesett a 65, 67 és 75 éves nőknek, ököllel megütötte őket.De az agresszív bevándorló nem állt le, rugdosta őket akkor is, amikor már a földön feküdtek. Az egyik idős asszony agyrázkódást szenvedett. A rendkívűl „bátor” migráns miután összeverte az idős asszonyokat, menekülni próbált, közben több üvegtáblát összetört, meg is sérült. A riasztást követően a rendőrök rövid időn belül a helyszínre értek.Erősítéssel végül sikerült leteperni, és letartóztatni a migránst, akit sérülései miatt kórházba vittek. Ott a rendőrség folyamatos felügyelete alatt áll.

Az ügyben nyomozás indult, erőszakkal, hivatalos személy elleni erőszakkal, és súlyos anyagi károk okozásával vádolják.

A történet pikantériája, hogy Bécset idén is a világ legélhetőbb városának választották meg, a magyar ellenzék pedig gyakran példaként tekint az osztrák fővárosra.